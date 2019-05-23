Венеціанська комісія проаналізує закон про мову
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) отримала запит на аналіз ухваленого в Україні закону про функціонування української мови як державної. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Венеціанської комісії.
"Листом від 22.05.2019 р. голова Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи звернувся до Венеціанської комісії за висновком щодо закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - йдеться в повідомленні.
Верховна Рада проголосувала за ухвалення законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної 25 квітня. Пізніше Рада відхилила всі постанови щодо блокування мовного закону. Президент підписав закон про мову 15 травня.
Закон офіційно опублікували у газеті Верховної Ради України від 16 травня. Набуття ним чинності відбудеться 16 липня 2019 року, крім деяких положень.