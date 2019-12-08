Экс-глава Пентагона про шансы Украины вступить в НАТО: это реалистично

На вопрос того, как Картер видит будущее Украины в контексте членства в НАТО, тот ответил: “Считаю, что перспективы членства нельзя полностью закрывать. Однако, будем реалистами. Украина исторически и геостратегически находится между Россией и Западом. И до кардинального улучшения отношений между Россией и Западом, эта позиция для Украины будет оставаться сложной”.

“Важно не устранять возможность членства Украины в НАТО, но не думаю, что это может произойти в ближайшей перспективе. Поэтому стоит сосредоточиться на том, что можно достичь немедленно. Это мощная военное сотрудничество с НАТО, помощь вооруженным силам Украины. Сегодня они намного лучше, чем были в 2014 году. Это — реалистично”, — резюмировал экс-глава Пентагона.

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Ранее Картер заявил, что Соединенные Штаты в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе являются более важным участником, чем Германия или Франция, которые входят в “нормандский формат”, ведь США является подписантом Будапештского меморандума, и президент РФ Владимир Путин больше бы учитывал позицию США. Однако, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, активное приобщение США на текущий момент не принесет ничего хорошего.