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Экс-глава Пентагона про шансы Украины вступить в НАТО: это реалистично

Экс-глава Пентагона про шансы Украины вступить в НАТО: это реалистично

Киев  •  УНН

 • 11171 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Вероятность включения Украины в НАТО до сих пор остается далекой, но шансы уже больше, чем в 2014 году. С таким мнением выступил бывший глава Пентагона Эш Картер в интервью Голосу Америки, передает УНН.

На вопрос того, как Картер видит будущее Украины в контексте членства в НАТО, тот ответил: “Считаю, что перспективы членства нельзя полностью закрывать. Однако, будем реалистами. Украина исторически и геостратегически находится между Россией и Западом. И до кардинального улучшения отношений между Россией и Западом, эта позиция для Украины будет оставаться сложной”.

“Важно не устранять возможность членства Украины в НАТО, но не думаю, что это может произойти в ближайшей перспективе. Поэтому стоит сосредоточиться на том, что можно достичь немедленно. Это мощная военное сотрудничество с НАТО, помощь вооруженным силам Украины. Сегодня они намного лучше, чем были в 2014 году. Это — реалистично”, — резюмировал экс-глава Пентагона.

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Ранее Картер заявил, что Соединенные Штаты в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе являются более важным участником, чем Германия или Франция, которые входят в “нормандский формат”, ведь США является подписантом Будапештского меморандума, и президент РФ Владимир Путин больше бы учитывал позицию США. Однако, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, активное приобщение США на текущий момент не принесет ничего хорошего.

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