В Генштабе РФ считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В России заявили, что учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Черного и Балтийского морей указывают на подготовку североатлантического альянса к крупномасштабному конфликту. Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе, передает УНН со ссылкой на российское госинформагентство ТАСС.
“В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте”, — сказал Герасимов.
По мнению Герасимова, НАТО продвигает тезис о “российской военной угрозе”, трактуя действия России как “угрозу миру”.
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“В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника”, — подчеркнул генерал РФ.
Напомним, ранее Генсек НАТО заявил, что хоть Россия и применила военную силу против Украины, она не является врагом альянса.