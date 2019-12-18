В Генштабе РФ считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 44482 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 103359 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 136847 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141460 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 136457 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 170591 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115656 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113544 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110233 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132461 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Генштабе РФ считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту

В Генштабе РФ считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту

Киев  •  УНН

 • 14842 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В России заявили, что учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Черного и Балтийского морей указывают на подготовку североатлантического альянса к крупномасштабному конфликту. Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе, передает УНН со ссылкой на российское госинформагентство ТАСС.

“В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте”, — сказал Герасимов.

По мнению Герасимова, НАТО продвигает тезис о “российской военной угрозе”, трактуя действия России как “угрозу миру”.

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“В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника”, — подчеркнул генерал РФ.

Напомним, ранее Генсек НАТО заявил, что хоть Россия и применила военную силу против Украины, она не является врагом альянса.

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