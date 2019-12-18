В Генштабе РФ считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту

“В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте”, — сказал Герасимов.

По мнению Герасимова, НАТО продвигает тезис о “российской военной угрозе”, трактуя действия России как “угрозу миру”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Весной США проведут в Европе крупнейшие военные учения со времен “холодной войны”

“В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника”, — подчеркнул генерал РФ.

Напомним, ранее Генсек НАТО заявил, что хоть Россия и применила военную силу против Украины, она не является врагом альянса.