Генсек НАТО: Росія застосувала військову силу проти України, але це не наш ворог
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг заявив, що альянс не вважає Росію ворогом або противником. З таким твердженням Столтенберг виступив в інтерв’ю журналістам телеканалу CNN, передає УНН.
На питання про те, чи є РФ зараз ворогом НАТО, Столтенберг відповів: “Ми не складаємо списки противників. Ми не вважаємо, що Росія є нашим ворогом”. “Ми не ділимо світ на супротивників і друзів”, — також запевнив він.
“Ми завжди намагаємося покращити відносини”, — сказав Столтенберг. “Росія — це не те ж саме, чим був Радянський Союз під час холодної війни”, — констатував він.
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Разом з тим генсек альянсу сказав: “Ми бачимо, що Росія діє більш самовпевнено, вона застосувала військову силу проти сусідньої держави — України”.
Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко нагадав НАТО, що Україна захищає його східний фланг.
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