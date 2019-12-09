Генсек НАТО: Россия применила военную силу против Украины, но это не наш враг

На вопрос о том, является ли РФ сейчас врагом НАТО, Столтенберг ответил: “Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом”. “Мы не делим мир на противников и друзей”, — также заверил он.

“Мы всегда стараемся улучшить отношения”, — сказал Столтенберг. “Россия — это не то же самое, чем был Советский Союз во время холодной войны”, — констатировал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-глава Пентагона о шансах Украины вступить в НАТО: это — реалистично

Вместе с тем генсек альянса отметил: “Мы видим, что Россия действует более самоуверенно, она применила военную силу против соседнего государства — Украины”.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил НАТО, что Украина защищает его восточный фланг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп считает, что США ладят с Россией