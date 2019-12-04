Пристайко нагадав НАТО, що Україна захищає його східний фланг
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Навіть не будучи членом Північноатлантичного альянсу, Україна захищає східний фланг НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на конференції NATO Engages: Innovating the Alliаnce у Лондоні, повідомили УНН у пресслужбі МЗС.
"Навіть не будучи членом Альянсу, Україна захищає східний фланг НАТО. Ми не по чутках знаємо, що таке справжні загрози на передовій - в Україні загинуло 14 тисяч осіб через рішення Росії воєнним шляхом нав'язати свою політичну систему нашим людям", - заявив Пристайко.
Також у межах ювілейної зустрічі глав держав та урядів держав-членів НАТО у Лондоні відбулися зустрічі Пристайка з головою групи дружби з Україною у британському парламенті Джоном Віттінгдейлом та керівництвом Королівського інституту міжнародних справ "Четем Хауз".
Нагадаємо, Пристайко заявив, що Росія напала на Україну та Грузію через нерішучість НАТО.