Пристайко напомнил НАТО, что Украина защищает его восточный фланг

"Даже не будучи членом Альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО. Мы не понаслышке знаем, что такое настоящие угрозы на передовой - в Украине погибло 14 тысяч человек из-за решения России военным путем навязать свою политическую систему нашим людям", - заявил Пристайко.

Также в рамках юбилейной встречи глав государств и правительств государств-членов НАТО в Лондоне состоялись встречи Пристайко с председателем группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джоном Виттингдейлом и руководством Королевского института международных дел "Чатем Хаус".

Напомним, Пристайко заявил, что Россия напала на Украину и Грузию из-за нерешительности НАТО.