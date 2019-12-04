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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 81301 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 46095 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 92246 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 111859 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 143714 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146126 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Пристайко напомнил НАТО, что Украина защищает его восточный фланг

Пристайко напомнил НАТО, что Украина защищает его восточный фланг

Киев  •  УНН

 • 12848 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Даже не будучи членом Североатлантического альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на конференции NATO Engages: Innovating the Alliаnce в Лондоне, сообщили УНН в пресс-службе МИД.

"Даже не будучи членом Альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО. Мы не понаслышке знаем, что такое настоящие угрозы на передовой - в Украине погибло 14 тысяч человек из-за решения России военным путем навязать свою политическую систему нашим людям", - заявил Пристайко.

Также в рамках юбилейной встречи глав государств и правительств государств-членов НАТО в Лондоне состоялись встречи Пристайко с председателем группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джоном Виттингдейлом и руководством Королевского института международных дел "Чатем Хаус".

Напомним, Пристайко заявил, что Россия напала на Украину и Грузию из-за нерешительности НАТО.

Украинские Национальные Новости

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