Росія напала на Україну та Грузію через нерішучість НАТО - Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У НАТО припустились великої помилки на саміті у Бухаресті, коли відтермінували вступ України та Грузії до Альянсу. Про це на конференції NATO Engages у Лондоні заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає УНН.
“Мені знадобився час, щоб у дипломатичний спосіб висловити: те, що сталося у Бухаресті (на саміті у 2008 році), на мою думку, було великою помилкою. Спочатку нам було обіцяно членство, потім була ідея щодо Плану дій щодо членства України та Грузії. Пройшло понад 10 років, і нас не запросили ні до дорожньої карти, ні до членства. Я вважаю, що нерішучість НАТО дозволила Москві спочатку вторгнутися у Грузію, а шість років потому — вже в Україну”, — наголосив міністр.
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Зазначимо, що 20-й саміт країн-членів НАТО відбувся 2-4 квітня 2008 року в Бухаресті (Румунія). На порядку денному стояло питання приєднання до ПДЧ України та Грузії. Була ухвалена декларація, в якій визнавалося право України на вступ до Північноатлантичного альянсу, однак План дій щодо членства (ПДЧ) тоді не було надано.
Як передавали інші ЗМІ, на цьому саміті президент Росії Володимир Путін висловив думку Джорджові Бушу, що “Україна — це навіть не держава!” і натякнув, що у випадку вступу України до НАТО, Росія може розпочати відторгнення Криму та Східної України.
Нагадаємо, нардепи схвалили заяву щодо надання Україні ПДЧ в НАТО.