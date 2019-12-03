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Трамп вважає, що США ладнають з Росією

Трамп вважає, що США ладнають з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп, коментуючи свої погляди на відносини НАТО з Росією, заявив, що Сполучені Штати добре ладнають з російською стороною. Про це він повідомив під час зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном на полях саміту в Лондоні, передає УНН.

"Ми ладнаємо з Росією ... Я відчуваю, що ми можемо ладнати із Росією", - сказав президент.

Він вважає, що хороших відносин США і Росії хочуть і росіяни.

Після цього Трамп зазначив, що так само думає і президент Франції Еммануель Макрон, і вони раніше вже обговорювали це питання.

Нагадаємо, президент Трамп вважає, що Україна з Росією можуть досягти значного прогресу під час саміту "нормандської четвірки".

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