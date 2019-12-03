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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 101856 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 65377 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 101812 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114772 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145743 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 146979 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп о нормандской встрече: есть вероятность, что будет достигнут значительный прогресс

Трамп о нормандской встрече: есть вероятность, что будет достигнут значительный прогресс

Киев  •  УНН

 • 9139 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что Украина с Россией могут достичь значительного прогресса во время саммита "нормандской четверки". Об этом он заявил во время выступления на саммите НАТО в Лондоне, передает УНН.

"Я считаю, ситуация, которая сложилась в Украине - очень важна. Предстоящая встреча России с Украиной - очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут очень большой прогресс. Это важно как для Украины, так и для России. Потому что боевые действия продолжаются очень давно и слишком долго. Эта встреча - это сильная хорошая возможность", - отметил Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский собрал совещание по подготовке к встрече "нормандской четверки": детали

Напомним, нормандская встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира с Зеленского с президентом РФ.

Последний раз встреча в нормандском формате в уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

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