Трамп про нормандську зустріч: є ймовірність, що буде досягнутий значний прогрес
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна з Росією можуть досягти значного прогресу під час саміту "нормандської четвірки". Про це він заявив під час виступу на саміті НАТО в Лондоні, передає УНН.
“Я вважаю, ситуація, що склалась в Україні — дуже важлива. Майбутня зустріч Росії з Україною — дуже важлива. Є ймовірність, що буде досягнутий дуже великий прогрес. Це важливо як для України, так і для Росії. Тому що бойові дії тривають дуже давно та занадто довго. Ця зустріч — це дужа гарна можливість”, — зазначив Трамп.
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Нагадаємо, нормандська зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира з Зеленського з президентом РФ.
Востаннє зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.