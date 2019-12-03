Трамп считает, что США ладят с Россией

“Мы ладим с Россией... Я чувствую, что мы можем ладить с Россией”, — сказал президент.

Он считает, что хороших отношений США и России хотят и россияне.

После этого Трамп отметил, что так же думает и президент Франции Эммануэль Макрон, и они ранее уже обсуждали этот вопрос.

Напомним, президент Трамп считает, что Украина с Россией могут достигнуть значительного прогресса во время саммита “нормандской четверки”.