"Домовленість майже досягнуто": ЄС націлиться на країни, які допомагають росії, в 11 пакеті санкцій

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 13199 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 22928 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 40527 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 36480 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 80506 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 62410 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 58006 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118454 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182956 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 212495 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 30634 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 28720 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 19940 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 60539 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 14882 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 40569 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 61374 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 80539 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 212509 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 263112 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 11914 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 15361 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 24758 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 29317 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 45008 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"Домовленість майже досягнуто": ЄС націлиться на країни, які допомагають росії, в 11 пакеті санкцій

Київ • УНН

 • 121843 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Прийнявши 10 пакетів санкцій після вторгнення росії в Україну, ЄС зараз розробляє новий механізм покарання країн, які дають змогу ухилятися від санкцій. Якщо треті країни, наприклад, у Центральній Азії, не дотримуватимуться західних санкцій проти москви або не зможуть пояснити раптове зростання торгівлі забороненими товарами, їм загрожує покарання ЄС. Про це УНН пише посилаючись на Politico.

"Домовленість майже досягнуто": ЄС націлиться на країни, які допомагають росії, в 11 пакеті санкцій

Деталі

Санкції досі були ефективними у стримуванні прямого експорту санкційних товарів з ЄС до росії, у той час, як збільшення імпорту з країн, що не підпадають під санкції, замінило не більше чверті об'ємів, що бракували.

Але стався сплеск обсягів деяких товарів, раніше проданих до росії, які експортуються до сусідніх або прилеглих країн, таких як Туреччина, Казахстан та Вірменія. Свідчення вказують на перенаправлення популярної побутової електроніки, такої як стільникові телефони та комп'ютери, але мікрочіпи, які можуть використовуватися у військових цілях, також можуть вислизати через мережу.

Тим часом одне недавнє розслідування виявило докази того, що чутливі технології, такі як дрони та мікроелектроніка, потрапили до росії через треті країни, такі як Казахстан, за допомогою місцевих компаній, заснованих російськими власниками.

Але нова санкційна пропозиція зараз пом'якшується, згідно з останньою версією проекту пропозиції, переглянутою Politico.

Це сталося після побоювань, висловлених кількома країнами ЄС, у тому числі Німеччиною. Вони побоюються, що такий механізм завдасть збитків дипломатичним відносинам і навіть приведе країни "до обіймів" росії та Китаю. Згідно з більш раннім дискусійним документом від 5 травня, з яким ознайомився Politico, замість "ударів" по країнах, які дозволяють реекспорт підсанкційних товарів до росії, Берлін пропонує зосередитися на компаніях.

Остання версія пропозиції про санкції передбачає більш обережний та покроковий підхід, перш ніж завдавати "ударів" по третіх країнах. Наприклад, вони класифікують такі кроки як виняткові, крайні заходи. І, як остання зміна проекту, Комісія має продемонструвати, що "вжиті альтернативні заходи виявилися неефективними", перш ніж карати треті країни.

Це вдруге, коли Комісія вводить додаткові заходи безпеки у пропозицію, щоб врахувати побоювання країн, хоча експерти із санкцій попереджають, що загроза інструменту має бути достовірною, щоб він працював.

Заборона на обхід — не єдине невирішене питання. Греція та Угорщина все ще утримуються від підтримки таких заходів. Афіни та Будапешт хочуть, щоб деякі з їхніх компаній були виключені із цього списку, перш ніж вони погодяться на пакет санкцій.

За словами трьох дипломатів, країни ЄС тепер сподіваються укласти угоду щодо пакету наступного тижня. Консультації відбудуться перед наступним обговоренням посланцями ЄС 7 червня.

"Домовленість близька", - сказав один з них, додавши, що точні терміни "все ще важко передбачити".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61