"Домовленість майже досягнуто": ЄС націлиться на країни, які допомагають росії, в 11 пакеті санкцій

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Санкції досі були ефективними у стримуванні прямого експорту санкційних товарів з ЄС до росії, у той час, як збільшення імпорту з країн, що не підпадають під санкції, замінило не більше чверті об'ємів, що бракували.

Але стався сплеск обсягів деяких товарів, раніше проданих до росії, які експортуються до сусідніх або прилеглих країн, таких як Туреччина, Казахстан та Вірменія. Свідчення вказують на перенаправлення популярної побутової електроніки, такої як стільникові телефони та комп'ютери, але мікрочіпи, які можуть використовуватися у військових цілях, також можуть вислизати через мережу.

Тим часом одне недавнє розслідування виявило докази того, що чутливі технології, такі як дрони та мікроелектроніка, потрапили до росії через треті країни, такі як Казахстан, за допомогою місцевих компаній, заснованих російськими власниками.

Але нова санкційна пропозиція зараз пом'якшується, згідно з останньою версією проекту пропозиції, переглянутою Politico.

Це сталося після побоювань, висловлених кількома країнами ЄС, у тому числі Німеччиною. Вони побоюються, що такий механізм завдасть збитків дипломатичним відносинам і навіть приведе країни "до обіймів" росії та Китаю. Згідно з більш раннім дискусійним документом від 5 травня, з яким ознайомився Politico, замість "ударів" по країнах, які дозволяють реекспорт підсанкційних товарів до росії, Берлін пропонує зосередитися на компаніях.

Остання версія пропозиції про санкції передбачає більш обережний та покроковий підхід, перш ніж завдавати "ударів" по третіх країнах. Наприклад, вони класифікують такі кроки як виняткові, крайні заходи. І, як остання зміна проекту, Комісія має продемонструвати, що "вжиті альтернативні заходи виявилися неефективними", перш ніж карати треті країни.

Це вдруге, коли Комісія вводить додаткові заходи безпеки у пропозицію, щоб врахувати побоювання країн, хоча експерти із санкцій попереджають, що загроза інструменту має бути достовірною, щоб він працював.

Заборона на обхід — не єдине невирішене питання. Греція та Угорщина все ще утримуються від підтримки таких заходів. Афіни та Будапешт хочуть, щоб деякі з їхніх компаній були виключені із цього списку, перш ніж вони погодяться на пакет санкцій.

За словами трьох дипломатів, країни ЄС тепер сподіваються укласти угоду щодо пакету наступного тижня. Консультації відбудуться перед наступним обговоренням посланцями ЄС 7 червня.

"Домовленість близька", - сказав один з них, додавши, що точні терміни "все ще важко передбачити".