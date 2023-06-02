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"Договоренность почти достигнута": ЕС нацелится на страны, которые помогают россии, в 11 пакете санкций

Киев • УНН

 • 121843 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Приняв 10 пакетов санкций после вторжения россии в Украину, ЕС сейчас разрабатывает новый механизм наказания стран, которые позволяют уклоняться от санкций. Если третьи страны, например, в Центральной Азии, не будут придерживаться западных санкций против москвы или не смогут объяснить внезапный рост торговли запрещенными товарами, им грозит наказание ЕС. Об этом УНН пишет ссылаясь на Politico.

"Договоренность почти достигнута": ЕС нацелится на страны, которые помогают россии, в 11 пакете санкций

Детали

Санкции до сих пор были эффективными в сдерживании прямого экспорта санкционных товаров из ЕС в россию, в то время как увеличение импорта из стран, не подпадающих под санкции, заменило не более четверти недостающих объемов.

Но произошел всплеск объемов некоторых товаров, ранее проданных в россию, которые экспортируются в соседние или близлежащие страны, такие как Турция, Казахстан и Армения. Свидетельства указывают на перенаправление популярной бытовой электроники, такой как сотовые телефоны и компьютеры, но микрочипы, которые могут использоваться в военных целях, также могут ускользать через сеть.

Между тем одно недавнее расследование выявило доказательства того, что чувствительные технологии, такие как дроны и микроэлектроника, попали в россию через третьи страны, такие как Казахстан, с помощью местных компаний, основанных российскими владельцами.

Но новое санкционное предложение сейчас смягчается, согласно последней версии проекта предложения, пересмотренной Politico.

Это произошло после опасений, высказанных несколькими странами ЕС, в том числе Германией. Они опасаются, что такой механизм нанесет ущерб дипломатическим отношениям и даже приведет страны "в объятия" россии и Китая. Согласно более раннему дискуссионному документу от 5 мая, с которым ознакомился Politico, вместо "ударов" по странам, которые позволяют реэкспорт подсанкционных товаров в россию, Берлин предлагает сосредоточиться на компаниях.

Последняя версия предложения о санкциях предусматривает более осторожный и пошаговый подход, прежде чем наносить "удары" по третьим странам. Например, они классифицируют такие шаги как исключительные, крайние меры. И, как последнее изменение проекта, Комиссия должна продемонстрировать, что "принятые альтернативные меры оказались неэффективными", прежде чем наказывать третьи страны.

Это второй раз, когда Комиссия вводит дополнительные меры безопасности в предложение, чтобы учесть опасения стран, хотя эксперты по санкциям предупреждают, что угроза инструмента должна быть достоверной, чтобы он работал.

Запрет на обход — не единственный нерешенный вопрос. Греция и Венгрия все еще воздерживаются от поддержки таких мер. Афины и Будапешт хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из этого списка, прежде чем они согласятся на пакет санкций.

По словам трех дипломатов, страны ЕС теперь надеются заключить соглашение по пакету на следующей неделе. Консультации состоятся перед следующим обсуждением посланниками ЕС 7 июня.

"Договоренность близка", — сказал один из них, добавив, что точные сроки "все еще трудно предсказать".

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