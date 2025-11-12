Долар знову перевалив за 42 гривні: офіційний курс від НБУ
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 12 листопада на рівні 42,01 гривні, що на 5 копійок більше, ніж у вівторок. Офіційний курс євро становить 48,61 гривні, а злотого – 11,49 гривні.
Станом на середу, 12 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,01 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 41,96 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,54. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,0139 грн (+5 коп.). за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,6101 грн (+7 коп.). за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4937 грн. (+3 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:
- у банках долар торгується за курсом 41,77-42,21 грн, євро за 48,30-48,89 грн, злотий за 11,20 -11,80 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,90-41,93 грн/дол. та 48,62-48,64 грн/євро.
Нагадаємо
Готівки в обігу в Україні з початку року побільшало на понад 8% - до 890,1 млрд грн, найбільше "на руках" банкнот номіналом 500 гривень, а найменше - 50-гривневих, повідомили в НБУ.
