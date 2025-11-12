Доллар снова превысил 42 гривны: официальный курс от НБУ

По состоянию на среду, 12 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,01 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 41,96 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,54. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,0139 грн (+5 коп.). за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,6101 грн (+7 коп.). за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4937 грн. (+3 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

в банках доллар торгуется по курсу 41,77-42,21 грн, евро по 48,30-48,89 грн, злотый по 11,20 -11,80 грн;

на межбанке курсы составляют 41,90-41,93 грн/долл. и 48,62-48,64 грн/евро.

Напомним

Наличных денег в обращении в Украине с начала года увеличилось более чем на 8% - до 890,1 млрд грн, больше всего "на руках" банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего - 50-гривневых, сообщили в НБУ.

