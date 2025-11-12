Доллар снова превысил 42 гривны: официальный курс от НБУ

$41.960.02
48.540.04
ukenru
06:19 • 11301 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 21310 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 43268 просмотра
В среду графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 47638 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 72741 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 42150 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 62381 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 50833 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 23660 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 25418 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Подозреваемый в подрыве "Северного потока" украинец Сергей Кузнецов прекратил голодовку в итальянской тюрьме11 ноября, 21:25 • 11470 просмотра
В первом регионе РФ отключили мобильный интернет до конца войны - ЦПД11 ноября, 21:51 • 12210 просмотра
"Если бы стороны были благоразумны": Трамп разочарован неспособностью завершить войну между Россией и Украиной - The Atlantic11 ноября, 22:19 • 15525 просмотра
Наркопреступность среди подростков в Луганской области выросла в четыре раза с начала 2025 года - ЦНС11 ноября, 23:51 • 8178 просмотра
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направленииVideo02:27 • 9492 просмотра
публикации
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 72736 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 53951 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 62378 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 50831 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 99565 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Густаво Петро
Алексей Чернышов
Тимур Миндич
Актуальные места
Украина
Венесуэла
Германия
Великобритания
Италия
Реклама
УНН Lite
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 10 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 17625 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 32994 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 38052 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 63647 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Сериал
Северный поток
Беспилотный летательный аппарат

Доллар снова превысил 42 гривны: официальный курс от НБУ

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 12 ноября на уровне 42,01 гривны, что на 5 копеек больше, чем во вторник. Официальный курс евро составляет 48,61 гривны, а злотого – 11,49 гривны.

Доллар снова превысил 42 гривны: официальный курс от НБУ

По состоянию на среду, 12 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,01 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 41,96 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,54. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,0139 грн (+5 коп.). за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,6101 грн (+7 коп.). за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4937 грн. (+3 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,77-42,21 грн, евро по 48,30-48,89 грн, злотый по 11,20 -11,80 грн;
    • на межбанке курсы составляют 41,90-41,93 грн/долл. и 48,62-48,64 грн/евро.

      Напомним

      Наличных денег в обращении в Украине с начала года увеличилось более чем на 8% - до 890,1 млрд грн, больше всего "на руках" банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего - 50-гривневых, сообщили в НБУ.

      Бюджетные поступления от ФЛП выросли на 10% и превысили довоенный уровень - отчет06.11.25, 15:10 • 2336 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый
      Национальный банк Украины