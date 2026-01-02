Долар розпочав 2026 рік з незначним зростанням після найбільшого річного падіння за вісім років

$42.170.18
49.550.24
ukenru
11:39 • 1854 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 7448 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 11934 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 49502 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 76042 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 58689 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 54129 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 179463 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 175119 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57243 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.7м/с
73%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ2 січня, 02:37 • 11791 перегляди
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей2 січня, 03:34 • 14003 перегляди
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 11383 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась07:50 • 16183 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 11075 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 11122 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 36640 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 54252 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 179454 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 101519 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Масуд Пезешкіян
Прокудін Олександр Сергійович
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Іран
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 32631 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 41394 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 41737 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 101519 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 40197 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото

Долар розпочав 2026 рік з незначним зростанням після найбільшого річного падіння за вісім років

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Долар США розпочав 2026 рік зі зміцнення після труднощів минулого року, тоді як єна наблизилася до 10-місячного мінімуму. Трейдери очікують на економічні дані США для прогнозування змін процентних ставок цього року.

Долар розпочав 2026 рік з незначним зростанням після найбільшого річного падіння за вісім років

Долар США розпочав 2026 рік у п'ятницю невеликим зміцненням після труднощів минулого року щодо більшості валют, тоді як єна наблизилася до 10-місячного мінімуму, на тлі того, як трейдери очікували на економічні дані США, щоб спрогнозувати зміни процентних ставок цього року, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Скорочення різниці у відсоткових ставках між США та іншими економіками кинуло тінь на ринки минулого року, що призвело до різкого зростання щодо долара більшості основних валют, за винятком японської єни.

Побоювання з приводу дефіциту бюджету США, глобальної торгової війни та занепокоєння про незалежність Федеральної резервної системи негативно позначилися на доларі, і ці проблеми, імовірно, збережуться до 2026 року, пише видання.

Євро знизився на 0,2% до $1,1725 у перший торговий день року після зростання на 13,5% минулого року, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,3455 після зростання на 7,7% у 2025 році. Обидва показники продемонстрували різке річне зростання з 2017 року.

Ринки Японії та Китаю були закриті у п'ятницю, що призвело до невеликого обсягу торгів та незначної активності.

"Ліквідність ринку має покращитися наступного тижня поряд з більш повним набором даних", - сказав Єнс Нервіг Педерсен, валютний стратег Danske Bank.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести інших валют, у п'ятницю зріс на 0,2% до 98,39 після падіння на 9,4% у 2025 році, що стало найбільшим падінням за вісім років.

Економічні дані, включаючи дані щодо зайнятості та безробіття в США, будуть опубліковані наступного тижня, що дасть уявлення про стан ринку праці та про те, якою може бути процентна ставка ФРС цього року.

На початку року основну увагу буде приділено тому, кого президент США Дональд Трамп обере на посаду наступного голови ФРС, оскільки термін повноважень нинішнього глави Джерома Павелла спливає у травні. Трамп заявив, що зробить свій вибір голови ФРС цього місяця, при цьому економічний радник Білого дому Кевін Гассетт зараз є фаворитом на сайті ставок Polymarket. Інвестори готуються до того, що вибір Трампа буде більш поміркованим і знизить ставки, на тлі того, як президент неодноразово критикував Павелла та ФРС за те, що вони не знижують вартість запозичень швидше та суттєвіше.

Трейдери вже заклали в ціни два зниження ставок цього року в порівнянні з одним, прогнозованим нині розділеною радою директорів ФРС.

"Ми очікуємо, що побоювання з приводу незалежності центрального банку збережуться і у 2026 році, і розглядаємо майбутню зміну керівництва ФРС як одну з кількох причин, через які ризики, пов'язані з нашим прогнозом щодо ставки ФРС, є "голубиними"", - заявили стратеги Goldman Sachs.

Курс єни становив 156,86 за долар США після зростання менш ніж на 1% щодо долара у 2025 році. Він залишався близьким до 10-місячного мінімуму в 157,90, досягнутий у листопаді, який привернув увагу політиків і підвищив ймовірність інтервенцій.

Банк Японії двічі підвищував процентні ставки минулого року, але це мало вплинуло на динаміку єни, оскільки обережний темп розчарував інвесторів, і спекулянти розгорнули значні довгі позиції щодо єни, відкриті у квітні.

Також зростає занепокоєння інвесторів з приводу фіскальної експансії за прем'єр-міністра Японії Санае Такаїті, хоча вона й спробувала дещо послабити ці побоювання.

Трейдери прогнозують наступне підвищення ставки Банком Японії ближче до кінця 2026 року. Мін Джу Кан, старший економіст ING, вважає, що найімовірнішим терміном буде жовтень.

"Подальший фіскальний тиск може мати зворотний ефект для економіки, але очікується, що нинішній уряд збереже свою експансивну політику, що становить значний ризик для економіки у 2026 році", - ідеться в аналітичній записці Кана для клієнтів.

Австралійський та новозеландський долари розпочали новий рік із впевненої позиції. Австралійський долар зріс на 0,5% до $0,6706 після майже 8% зростання в 2025 році, що стало кращим річним результатом з 2020 року.

Новозеландський долар перервав трирічну серію падінь, показавши зростання майже на 3% минулого року. У п'ятницю він трохи зміцнився до $0,5772.

Дорогоцінні метали розпочали новий рік зі зростання після рекордного 2025 року02.01.26, 12:22 • 1716 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Державний бюджет
Джером Пауелл
Федеральна резервна система
Дональд Трамп
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки