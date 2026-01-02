Долар розпочав 2026 рік з незначним зростанням після найбільшого річного падіння за вісім років

Долар США розпочав 2026 рік у п'ятницю невеликим зміцненням після труднощів минулого року щодо більшості валют, тоді як єна наблизилася до 10-місячного мінімуму, на тлі того, як трейдери очікували на економічні дані США, щоб спрогнозувати зміни процентних ставок цього року, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Скорочення різниці у відсоткових ставках між США та іншими економіками кинуло тінь на ринки минулого року, що призвело до різкого зростання щодо долара більшості основних валют, за винятком японської єни.

Побоювання з приводу дефіциту бюджету США, глобальної торгової війни та занепокоєння про незалежність Федеральної резервної системи негативно позначилися на доларі, і ці проблеми, імовірно, збережуться до 2026 року, пише видання.

Євро знизився на 0,2% до $1,1725 у перший торговий день року після зростання на 13,5% минулого року, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,3455 після зростання на 7,7% у 2025 році. Обидва показники продемонстрували різке річне зростання з 2017 року.

Ринки Японії та Китаю були закриті у п'ятницю, що призвело до невеликого обсягу торгів та незначної активності.

"Ліквідність ринку має покращитися наступного тижня поряд з більш повним набором даних", - сказав Єнс Нервіг Педерсен, валютний стратег Danske Bank.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести інших валют, у п'ятницю зріс на 0,2% до 98,39 після падіння на 9,4% у 2025 році, що стало найбільшим падінням за вісім років.

Економічні дані, включаючи дані щодо зайнятості та безробіття в США, будуть опубліковані наступного тижня, що дасть уявлення про стан ринку праці та про те, якою може бути процентна ставка ФРС цього року.

На початку року основну увагу буде приділено тому, кого президент США Дональд Трамп обере на посаду наступного голови ФРС, оскільки термін повноважень нинішнього глави Джерома Павелла спливає у травні. Трамп заявив, що зробить свій вибір голови ФРС цього місяця, при цьому економічний радник Білого дому Кевін Гассетт зараз є фаворитом на сайті ставок Polymarket. Інвестори готуються до того, що вибір Трампа буде більш поміркованим і знизить ставки, на тлі того, як президент неодноразово критикував Павелла та ФРС за те, що вони не знижують вартість запозичень швидше та суттєвіше.

Трейдери вже заклали в ціни два зниження ставок цього року в порівнянні з одним, прогнозованим нині розділеною радою директорів ФРС.

"Ми очікуємо, що побоювання з приводу незалежності центрального банку збережуться і у 2026 році, і розглядаємо майбутню зміну керівництва ФРС як одну з кількох причин, через які ризики, пов'язані з нашим прогнозом щодо ставки ФРС, є "голубиними"", - заявили стратеги Goldman Sachs.

Курс єни становив 156,86 за долар США після зростання менш ніж на 1% щодо долара у 2025 році. Він залишався близьким до 10-місячного мінімуму в 157,90, досягнутий у листопаді, який привернув увагу політиків і підвищив ймовірність інтервенцій.

Банк Японії двічі підвищував процентні ставки минулого року, але це мало вплинуло на динаміку єни, оскільки обережний темп розчарував інвесторів, і спекулянти розгорнули значні довгі позиції щодо єни, відкриті у квітні.

Також зростає занепокоєння інвесторів з приводу фіскальної експансії за прем'єр-міністра Японії Санае Такаїті, хоча вона й спробувала дещо послабити ці побоювання.

Трейдери прогнозують наступне підвищення ставки Банком Японії ближче до кінця 2026 року. Мін Джу Кан, старший економіст ING, вважає, що найімовірнішим терміном буде жовтень.

"Подальший фіскальний тиск може мати зворотний ефект для економіки, але очікується, що нинішній уряд збереже свою експансивну політику, що становить значний ризик для економіки у 2026 році", - ідеться в аналітичній записці Кана для клієнтів.

Австралійський та новозеландський долари розпочали новий рік із впевненої позиції. Австралійський долар зріс на 0,5% до $0,6706 після майже 8% зростання в 2025 році, що стало кращим річним результатом з 2020 року.

Новозеландський долар перервав трирічну серію падінь, показавши зростання майже на 3% минулого року. У п'ятницю він трохи зміцнився до $0,5772.

