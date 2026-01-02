Доллар начал 2026 год с незначительным ростом после крупнейшего годового падения за восемь лет

$42.170.18
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП
09:17 • 11700 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 13727 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 51507 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 78127 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 59638 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 54872 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 181619 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 176962 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 57655 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Графики отключений электроэнергии
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей
2 января, 03:34 • 15400 просмотра
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос
2 января, 04:31 • 12781 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать
07:50 • 17660 просмотра
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет
08:45 • 10357 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
09:26 • 13455 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
09:26 • 13459 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
1 января, 17:58 • 37978 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
1 января, 11:39 • 55511 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 181621 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46 • 103253 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Илон Маск
Масуд Пезешкиан
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Иран
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
1 января, 12:15 • 33278 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года
1 января, 00:07 • 42056 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать
1 января, 00:00 • 42355 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46 • 103254 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни
31 декабря, 15:46 • 40755 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Доллар начал 2026 год с незначительным ростом после крупнейшего годового падения за восемь лет

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Доллар США начал 2026 год с укрепления после трудностей прошлого года, тогда как иена приблизилась к 10-месячному минимуму. Трейдеры ожидают экономических данных США для прогнозирования изменений процентных ставок в этом году.

Доллар начал 2026 год с незначительным ростом после крупнейшего годового падения за восемь лет

Доллар США начал 2026 год в пятницу небольшим укреплением после трудностей прошлого года в отношении большинства валют, в то время как иена приблизилась к 10-месячному минимуму, на фоне того, как трейдеры ожидали экономических данных США, чтобы спрогнозировать изменения процентных ставок в этом году, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сокращение разницы в процентных ставках между США и другими экономиками бросило тень на рынки в прошлом году, что привело к резкому росту по отношению к доллару большинства основных валют, за исключением японской иены.

Опасения по поводу дефицита бюджета США, глобальной торговой войны и беспокойство о независимости Федеральной резервной системы негативно сказались на долларе, и эти проблемы, вероятно, сохранятся до 2026 года, пишет издание.

Евро снизился на 0,2% до $1,1725 в первый торговый день года после роста на 13,5% в прошлом году, в то время как фунт стерлингов в последний раз торговался на уровне $1,3455 после роста на 7,7% в 2025 году. Оба показателя продемонстрировали резкий годовой рост с 2017 года.

Рынки Японии и Китая были закрыты в пятницу, что привело к небольшому объему торгов и незначительной активности.

"Ликвидность рынка должна улучшиться на следующей неделе наряду с более полным набором данных", - сказал Йенс Нервиг Педерсен, валютный стратег Danske Bank.

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести другим валютам, в пятницу вырос на 0,2% до 98,39 после падения на 9,4% в 2025 году, что стало самым большим падением за восемь лет.

Экономические данные, включая данные по занятости и безработице в США, будут опубликованы на следующей неделе, что даст представление о состоянии рынка труда и о том, какой может быть процентная ставка ФРС в этом году.

В начале года основное внимание будет уделено тому, кого президент США Дональд Трамп выберет на должность следующего главы ФРС, поскольку срок полномочий нынешнего главы Джерома Пауэлла истекает в мае. Трамп заявил, что сделает свой выбор главы ФРС в этом месяце, при этом экономический советник Белого дома Кевин Хассетт сейчас является фаворитом на сайте ставок Polymarket. Инвесторы готовятся к тому, что выбор Трампа будет более умеренным и снизит ставки, на фоне того, как президент неоднократно критиковал Пауэлла и ФРС за то, что они не снижают стоимость заимствований быстрее и существеннее.

Трейдеры уже заложили в цены два снижения ставок в этом году по сравнению с одним, прогнозируемым ныне разделенным советом директоров ФРС.

"Мы ожидаем, что опасения по поводу независимости центрального банка сохранятся и в 2026 году, и рассматриваем предстоящую смену руководства ФРС как одну из нескольких причин, по которым риски, связанные с нашим прогнозом по ставке ФРС, являются "голубиными"", - заявили стратеги Goldman Sachs.

Курс иены составлял 156,86 за доллар США после роста менее чем на 1% по отношению к доллару в 2025 году. Он оставался близким к 10-месячному минимуму в 157,90, достигнутому в ноябре, который привлек внимание политиков и повысил вероятность интервенций.

Банк Японии дважды повышал процентные ставки в прошлом году, но это мало повлияло на динамику иены, поскольку осторожный темп разочаровал инвесторов, и спекулянты развернули значительные длинные позиции по иене, открытые в апреле.

Также растет беспокойство инвесторов по поводу фискальной экспансии при премьер-министре Японии Санаэ Такаити, хотя она и попыталась несколько ослабить эти опасения.

Трейдеры прогнозируют следующее повышение ставки Банком Японии ближе к концу 2026 года. Мин Джу Кан, старший экономист ING, считает, что наиболее вероятным сроком будет октябрь.

"Дальнейшее фискальное давление может иметь обратный эффект для экономики, но ожидается, что нынешнее правительство сохранит свою экспансивную политику, что представляет значительный риск для экономики в 2026 году", - говорится в аналитической записке Кана для клиентов.

Австралийский и новозеландский доллары начали новый год с уверенной позиции. Австралийский доллар вырос на 0,5% до $0,6706 после почти 8% роста в 2025 году, что стало лучшим годовым результатом с 2020 года.

Новозеландский доллар прервал трехлетнюю серию падений, показав рост почти на 3% в прошлом году. В пятницу он немного укрепился до $0,5772.

Драгоценные металлы начали новый год с роста после рекордного 2025 года02.01.26, 12:22 • 1972 просмотра

Юлия Шрамко

Государственный бюджет
Джером Пауэлл
Федеральная резервная система
Дональд Трамп
Китай
Япония
Соединённые Штаты