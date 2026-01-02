Доллар начал 2026 год с незначительным ростом после крупнейшего годового падения за восемь лет

Доллар США начал 2026 год в пятницу небольшим укреплением после трудностей прошлого года в отношении большинства валют, в то время как иена приблизилась к 10-месячному минимуму, на фоне того, как трейдеры ожидали экономических данных США, чтобы спрогнозировать изменения процентных ставок в этом году, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сокращение разницы в процентных ставках между США и другими экономиками бросило тень на рынки в прошлом году, что привело к резкому росту по отношению к доллару большинства основных валют, за исключением японской иены.

Опасения по поводу дефицита бюджета США, глобальной торговой войны и беспокойство о независимости Федеральной резервной системы негативно сказались на долларе, и эти проблемы, вероятно, сохранятся до 2026 года, пишет издание.

Евро снизился на 0,2% до $1,1725 в первый торговый день года после роста на 13,5% в прошлом году, в то время как фунт стерлингов в последний раз торговался на уровне $1,3455 после роста на 7,7% в 2025 году. Оба показателя продемонстрировали резкий годовой рост с 2017 года.

Рынки Японии и Китая были закрыты в пятницу, что привело к небольшому объему торгов и незначительной активности.

"Ликвидность рынка должна улучшиться на следующей неделе наряду с более полным набором данных", - сказал Йенс Нервиг Педерсен, валютный стратег Danske Bank.

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести другим валютам, в пятницу вырос на 0,2% до 98,39 после падения на 9,4% в 2025 году, что стало самым большим падением за восемь лет.

Экономические данные, включая данные по занятости и безработице в США, будут опубликованы на следующей неделе, что даст представление о состоянии рынка труда и о том, какой может быть процентная ставка ФРС в этом году.

В начале года основное внимание будет уделено тому, кого президент США Дональд Трамп выберет на должность следующего главы ФРС, поскольку срок полномочий нынешнего главы Джерома Пауэлла истекает в мае. Трамп заявил, что сделает свой выбор главы ФРС в этом месяце, при этом экономический советник Белого дома Кевин Хассетт сейчас является фаворитом на сайте ставок Polymarket. Инвесторы готовятся к тому, что выбор Трампа будет более умеренным и снизит ставки, на фоне того, как президент неоднократно критиковал Пауэлла и ФРС за то, что они не снижают стоимость заимствований быстрее и существеннее.

Трейдеры уже заложили в цены два снижения ставок в этом году по сравнению с одним, прогнозируемым ныне разделенным советом директоров ФРС.

"Мы ожидаем, что опасения по поводу независимости центрального банка сохранятся и в 2026 году, и рассматриваем предстоящую смену руководства ФРС как одну из нескольких причин, по которым риски, связанные с нашим прогнозом по ставке ФРС, являются "голубиными"", - заявили стратеги Goldman Sachs.

Курс иены составлял 156,86 за доллар США после роста менее чем на 1% по отношению к доллару в 2025 году. Он оставался близким к 10-месячному минимуму в 157,90, достигнутому в ноябре, который привлек внимание политиков и повысил вероятность интервенций.

Банк Японии дважды повышал процентные ставки в прошлом году, но это мало повлияло на динамику иены, поскольку осторожный темп разочаровал инвесторов, и спекулянты развернули значительные длинные позиции по иене, открытые в апреле.

Также растет беспокойство инвесторов по поводу фискальной экспансии при премьер-министре Японии Санаэ Такаити, хотя она и попыталась несколько ослабить эти опасения.

Трейдеры прогнозируют следующее повышение ставки Банком Японии ближе к концу 2026 года. Мин Джу Кан, старший экономист ING, считает, что наиболее вероятным сроком будет октябрь.

"Дальнейшее фискальное давление может иметь обратный эффект для экономики, но ожидается, что нынешнее правительство сохранит свою экспансивную политику, что представляет значительный риск для экономики в 2026 году", - говорится в аналитической записке Кана для клиентов.

Австралийский и новозеландский доллары начали новый год с уверенной позиции. Австралийский доллар вырос на 0,5% до $0,6706 после почти 8% роста в 2025 году, что стало лучшим годовым результатом с 2020 года.

Новозеландский доллар прервал трехлетнюю серию падений, показав рост почти на 3% в прошлом году. В пятницу он немного укрепился до $0,5772.

