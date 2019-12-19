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Добовий відбір газу з ПСГ України скоротився до 55 млн куб. м

Добовий відбір газу з ПСГ України скоротився до 55 млн куб. м

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 17 грудня зменшився до 19,588 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Водночас, 17 грудня з ПСГ України було відібрано 55,26 млн куб. м газу, тоді як добою раніше було 60,37 млн куб. м. Скорочення добового відбору відбувається на фоні теплої погоди.

При цьому в даних за 17 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 4,49 млн куб. м, з Угорщини - 5,12 млн куб. м, з Польщі - 0,79 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 63%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз знизить ціни на газ для населення у грудні до 4277 грн за тис. куб. м.

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