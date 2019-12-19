На День святого Миколая в Україні до 13 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Україні у четвер, 19 грудня, очікується погода без опадів, температура повітря вдень сягатиме місцями 13 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"19 грудня в Україні без опадів. В Україні, крім північних областей, вночі та вранці туман", - повідомили синоптики.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті, Прикарпатті та на крайньому півдні країни до 13°.
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