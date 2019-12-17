У Києві побитий перший температурний рекорд грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Середньодобова температура 16 грудня склала +6,6°С, що на півградуса вище попереднього температурного рекорду. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського, передає УНН.
"Середина грудня у столиці розпочалась з температурного рекорду. За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньодобова температура 16 грудня склала +6,6°С, що на 0,5°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2017 року", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що за кліматичною нормою таке значення відповідає температурі кінця жовтня.
Нагадаємо, у столичній обсерваторії розповіли, чому зима тепла.