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У Києві побитий перший температурний рекорд грудня

У Києві побитий перший температурний рекорд грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Середньодобова температура 16 грудня склала +6,6°С, що на півградуса вище попереднього температурного рекорду. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського, передає УНН.

"Середина грудня у столиці розпочалась з температурного рекорду. За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньодобова температура 16 грудня склала +6,6°С, що на 0,5°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що за кліматичною нормою таке значення відповідає температурі кінця жовтня.

Нагадаємо, у столичній обсерваторії розповіли, чому зима тепла.

Українські Національні Новини

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