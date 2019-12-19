В День святого Николая в Украине до 13 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Украине в четверг, 19 декабря, ожидается погода без осадков, температура воздуха днем достигнет местами 13 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"19 декабря в Украине без осадков. В Украине, кроме северных областей, ночью и утром туман", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, на Закарпатье, Прикарпатье и на крайнем юге страны до 13°.
Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.
Также напомним, в Киеве установлен первый температурный рекорд декабря.