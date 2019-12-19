В День святого Николая в Украине до 13 градусов тепла

"19 декабря в Украине без осадков. В Украине, кроме северных областей, ночью и утром туман", - сообщили синоптики.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, на Закарпатье, Прикарпатье и на крайнем юге страны до 13°.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.

Также напомним, в Киеве установлен первый температурный рекорд декабря.