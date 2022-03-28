До Запоріжжя за добу приїхали ще 6,5 тис. біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. До Запоріжжя прибули ще понад шість з половиною тисяч людей, які рятуються від війни. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради, передає УНН.
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Загалом, за його словами, за останні 12 днів місто прийняло вже понад 46,5 тис. осіб, з яких понад 12,5 тис. - діти.
Куртєв запевнив, що вимушеним переселенцям надають необхідну медичну та психологічну допомогу, а також підшукують тимчасове житло, годують та постачають предмети першої необхідності.
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