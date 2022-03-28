В Запорожье за сутки приехали еще 6,5 тыс. Беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Запорожье прибыли еще более шести с половиной тысяч человек, спасающихся от войны. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета, передает УНН.
Детали
В Целом, по его словам, за последние 12 дней город принял уже более 46,5 тыс. Человек, из которых более 12,5 тыс. - Дети.
Куртев заверил, что вынужденным переселенцам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также подыскивают временное жилье, кормят и поставляют предметы первой необходимости.
Напомним
От начала полномасштабного вторжения на Львовщине предоставили приют 251 тысячи человек - глава ОГА.