Від початку повномасштабного вторгнення на Львівщині надали прихисток 251 тисячі людей - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У своєму Telegram-каналі очільник Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення на Львівщині надали прихисток 251 тисячі людей - голова ОДА, пише УНН.
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"Прийняли і розселили 2 тисячі 200 людей з інших областей України, які вимушено покинули домівки. Від початку повномасштабного вторгнення на Львівщині надали прихисток 251 тисячі людей", - йдеться у повідомленні.
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Очільник ОДА додав, що мають ще 18 тисяч облаштованих ліжкомісць у державних та комунальних закладах, тисячу – у приватній сфері.
Кордон на пунктах пропуску у Львівській області перетнули 23 тисячі українців. Пасажиропотік збільшився, але великі черги не утворюються. Від 24 лютого через переходи у Львівській області кордон перетнули 1 мільйон 270 тисяч людей.
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Рашисти у Львові нанесли по два удари по заводу і нафтобазі у житлових районах.