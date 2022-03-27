С начала полномасштабного вторжения во Львовской области предоставили убежище 251 тысячи людям - председатель ОГА

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"Приняли и расселили 2 тысячи 200 человек из других областей Украины, которые вынужденно покинули дома. С начала полномасштабного вторжения на Львовщине предоставили убежище 251 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Детали

Глава ОГА добавил, что есть еще 18 тысяч оборудованных койко-мест в государственных и коммунальных заведениях, тысячу - в частной сфере.

Границу на пунктах пропуска во Львовской области пересекли 23 тысячи украинцев. Пассажиропоток увеличился, но большие очереди не образуются. С 24 февраля через переходы во Львовской области границу пересекли 1 миллион 270 тысяч человек.

Напомним

Рашисти в Львове нанесли по два удара по заводу и нефтебазе в жилых районах.