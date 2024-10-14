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До використання у ЗСУ допустили ще 17 зразків техніки для розмінування

Київ • УНН

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З початку року Міноборони України допустило до експлуатації 17 зразків техніки для розмінування, з них 5 - вітчизняного виробництва. Серед них колійні трали, саперні автомобілі, набори для розмінування та металошукачі.

До використання у ЗСУ допустили ще 17 зразків техніки для розмінування

З початку року до експлуатації в Силах оборони допустили ще  17 зразків техніки для розмінування, зокрема 5 - вітчизняного виробництва. Про це заявили у Міноборони України, передає УНН.

Деталі

У відомстві розповіли, що українські зброярі виготовляють необхідні для Сил оборони колійні (каткові) мінні трали, саперні автомобілі, індивідуальні набори для розмінування, сучасні імпульсні металошукачі.

Упродовж 9 місяців 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і дозволило для використання у Силах оборони 17 зразків техніки для розмінування, зокрема 5 - вітчизняного виробництва

- заявили у Міноборони. 

Серед кодифікованих для Сил оборони іноземних зразків техніки для розмінування:

  • хорватські ланцюгові й каткові трали, 
  • німецькі комплексні системи протимінного захисту та пошуку мін,
  •  британські фрезові і каткові трали,
  •  комплекси для розмінування, 
  • американські інженерні бронемашини тощо.

У Міноборони підкреслюють, що до виготовлення засобів для розмінування активно долучаються вітчизняні виробники наземних роботизованих комплексів. Оборонне відомство вже кодифікувало кілька зразків НРК, які ефективно виконують функції розмінування: "Змій", "Вепр", "FOX 2".

Нагадаємо

В Україні допустили до експлуатації в ЗСУ індивідуальний набір виявлення, маркування та розмінування. Цей виріб виготовляє українське підприємство із вітчизняних комплектуючих. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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