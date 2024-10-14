До використання у ЗСУ допустили ще 17 зразків техніки для розмінування
Київ • УНН
З початку року Міноборони України допустило до експлуатації 17 зразків техніки для розмінування, з них 5 - вітчизняного виробництва. Серед них колійні трали, саперні автомобілі, набори для розмінування та металошукачі.
З початку року до експлуатації в Силах оборони допустили ще 17 зразків техніки для розмінування, зокрема 5 - вітчизняного виробництва. Про це заявили у Міноборони України, передає УНН.
Деталі
У відомстві розповіли, що українські зброярі виготовляють необхідні для Сил оборони колійні (каткові) мінні трали, саперні автомобілі, індивідуальні набори для розмінування, сучасні імпульсні металошукачі.
Упродовж 9 місяців 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і дозволило для використання у Силах оборони 17 зразків техніки для розмінування, зокрема 5 - вітчизняного виробництва
Серед кодифікованих для Сил оборони іноземних зразків техніки для розмінування:
- хорватські ланцюгові й каткові трали,
- німецькі комплексні системи протимінного захисту та пошуку мін,
- британські фрезові і каткові трали,
- комплекси для розмінування,
- американські інженерні бронемашини тощо.
У Міноборони підкреслюють, що до виготовлення засобів для розмінування активно долучаються вітчизняні виробники наземних роботизованих комплексів. Оборонне відомство вже кодифікувало кілька зразків НРК, які ефективно виконують функції розмінування: "Змій", "Вепр", "FOX 2".
Нагадаємо
В Україні допустили до експлуатації в ЗСУ індивідуальний набір виявлення, маркування та розмінування. Цей виріб виготовляє українське підприємство із вітчизняних комплектуючих.