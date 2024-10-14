К использованию в ВСУ допустили еще 17 образцов техники для разминирования
Киев • УНН
С начала года Минобороны Украины допустило к эксплуатации 17 образцов техники для разминирования, из них 5 - отечественного производства. Среди них путевые тралы, саперные автомобили, наборы для разминирования и металлоискатели.
С начала года к эксплуатации в Силах обороны допустили еще 17 образцов техники для разминирования, в том числе 5 - отечественного производства. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что украинские оружейники изготавливают необходимые для Сил обороны путевые (катковые) минные тралы, саперные автомобили, индивидуальные наборы для разминирования, современные импульсные металлоискатели.
В течение 9 месяцев 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и позволило для использования в Силах обороны 17 образцов техники для разминирования, в том числе 5 - отечественного производства
Среди кодифицированных для Сил обороны иностранных образцов техники для разминирования:
- хорватские цепные и катковые тралы,
- немецкие комплексные системы противоминной защиты и поиска мин,
- британские фрезерные и катковые тралы,
- комплексы для разминирования,
- американские инженерные бронемашины и тому подобное.
В Минобороны подчеркивают, что к изготовлению средств для разминирования активно приобщаются отечественные производители наземных роботизированных комплексов. Оборонное ведомство уже кодифицировало несколько образцов НРК, которые эффективно выполняют функции разминирования: «Змей», „Вепрь“, „FOX 2“.
Напомним,
В Украине допустили к эксплуатации в ВСУ индивидуальный набор обнаружения, маркировки и разминирования. Это изделие производит украинское предприятие из отечественных комплектующих.