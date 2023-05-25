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До України зі Стамбула не можуть дістатися кораблі, попри продовження "зернової угоди" - Reuters

До України зі Стамбула не можуть дістатися кораблі, попри продовження "зернової угоди" - Reuters

Київ • УНН

 • 526751 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Десятки кораблів не можуть дістатися до України зі турецького міста Стамбул через кілька днів після того, як було продовжено "зернову угоду". Згідно з даними та коментарями трьох співрозмовників Reuters, темпи поставок навряд чи прискоряться через повільні перевірки та інші невизначеності, передає УНН.

Деталі

За даними платформи глобальної торгової аналітики Kpler, навколо Стамбула, в районах, які використовувалися для інспекцій спільною інспекційною групою росії, України, Туреччини та ООН, стояло майже 40 суховантажних суден. Зазначається, що приблизно три чверті цих кораблів раніше здійснювали заходи через коридор.

"Цілком імовірно, що є інші судна, які чекають за межами цих зон або наразі прямують до інспекційних зон. На (порт, - ред.) "Південний" припадає 35% поставок через коридор, і поки він не відновить завантаження, буде важко повернутися до колишніх показників торгівлі", - сказав провідний аналітик Kpler з питань сухих вантажів Алексіс Еллендер.

Видання нагадує, що раніше цього тижня Україна звинуватила росію в фактичному виключенні порту "Південний" із "зернової угоди". За даними української сторони, на перевірку чекають 62 судна.

"Я очікую, що росія продовжить проводити повільні інспекції. Наразі вона дозволяє лише обмеженій кількості суден рухатися до двох із трьох затверджених портів", – резюмував головний економіст групи фінансових послуг StoneX Арлан Судерман.

За даними постачальника космічних аналітичних даних Spire, середня тривалість подорожі становить трохи більше ніж 28 днів. Згідно з окремим аналізом морської та товарної платформи даних Shipfix, кількість вантажних замовлень – глобальних запитів на доступні судна для транспортування зерна з України – досягла 376 у травні проти 370 замовлень у квітні.

Дані Shipfix свідчать, що розмір вантажу впав з приблизно 15 000 тонн у квітні до трохи більше ніж 10 000 у травні, оскільки невизначеність щодо продовження угоди змусила трейдерів бути обережними при бронюванні. За словами представників Shipfix, наразі зареєстровано 50 замовлень на форвардний вантаж на червень і далі.

Доповнення

17 травня президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що зернову угоду продовжили ще на два місяці, тобто до 18 липня.

Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що під час переговорів щодо продовження "зернової угоди" між Україною, Туреччиною та росією за посередництва ООН російська сторона "маніпулювала термінами".

Нагадаємо

У Державному департаменті США 24 травня назвали "явним порушенням" Чорноморської зернової ініціативи те, що росія намагається перешкоджати морському трафіку з українським зерном у одному з трьох обумовлених угодою морпортів.

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