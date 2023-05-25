В Украину из Стамбула не могут добраться корабли, несмотря на продление "зерновой сделки" - Reuters

Детали

По данным платформы глобальной торговой аналитики Kpler, вокруг Стамбула, в районах, которые использовались для инспекций совместной инспекционной группой россии, Украины, Турции и ООН, стояло почти 40 сухогрузных судов. Отмечается, что примерно три четверти этих кораблей ранее осуществляли заходы через коридор.

"Вполне вероятно, что есть другие суда, которые ждут за пределами этих зон или сейчас направляются в инспекционные зоны. На (порт, - ред.) "Южный" приходится 35% поставок через коридор, и пока он не восстановит загрузку, будет трудно вернуться к прежним показателям торговли", - сказал ведущий аналитик Kpler по вопросам сухих грузов Алексис Эллендер.

Издание напоминает, что ранее на этой неделе Украина обвинила россию в фактическом исключении порта "Южный" из "зерновой сделки". По данным украинской стороны, проверки ожидают 62 судна.

"Я ожидаю, что россия продолжит проводить медленные инспекции. Сейчас она позволяет лишь ограниченному количеству судов двигаться к двум из трех утвержденных портов", – резюмировал главный экономист группы финансовых услуг StoneX Арлан Судерман.

По данным поставщика космических аналитических данных Spire, средняя продолжительность путешествия составляет чуть более 28 дней. Согласно отдельному анализу морской и товарной платформы данных Shipfix, количество грузовых заказов – глобальных запросов на доступные суда для транспортировки зерна из Украины – достигло 376 в мае против 370 заказов в апреле.

Данные Shipfix свидетельствуют, что размер груза упал с примерно 15 000 тонн в апреле до чуть более 10 000 в мае, поскольку неопределенность относительно продолжения сделки заставила трейдеров быть осторожными при бронировании. По словам представителей Shipfix, в настоящее время зарегистрировано 50 заказов на форвардный груз на июнь и далее.

Дополнение

17 мая президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что зерновое соглашение продлили еще на два месяца, то есть до 18 июля.

Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что во время переговоров о продлении "зернового соглашения" между Украиной, Турцией и Россией при посредничестве ООН российская сторона "манипулировала сроками".

Напомним

В Государственном департаменте США 24 мая назвали "явным нарушением" Черноморской зерновой инициативы то, что россия пытается препятствовать морскому трафику с украинским зерном в одном из трех оговоренных соглашением морпортов.