Держдеп США: росія знову порушує зернову угоду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У Державному департаменті США назвали “явним порушенням” Чорноморської зернової ініціативи те, що росія намагається перешкоджати морському трафіку з українським зерном у одному з трьох обумовлених угодою морпортів. Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає УНН.
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“Росія продовжує перешкоджати нормальній діяльності цієї рятівної ініціативи”, - підкреслив Міллер.
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Міллер зазначив, що такі порушення з боку рф не є чимось новим. З самого початку, відколи “висохли чорнила” на вперше укладеній зерновій угоді, росія почала скаржитися та відкрито перешкоджати їй.
“Ми повинні чітко розуміти, що тут діється: сторони домовилися забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства з трьох портів. Тепер росія відмовляється пускати судна до одного з цих трьох, і це є явним порушенням їхніх зобов’язань у рамках Чорноморської зернової ініціативи»,- пояснив Міллер.
Він нагадав, що така поведінка рф та погрози вийти з угоди загрожують підвищенням світових цін на продовольство та зменшенням доступності їжі для країн, які цього потребують найбільше.
"Ми вкотре закликаємо Росію припинити тримати у заручниках глобальні поставки продовольства",- заявив речник Держдепу США.
Нагадаємо
Після того, як на цьому тижні росія знову погодилася продовжити ініціативу щодо чорноморського зерна, москва знову пригрозила закінченням терміну дії угоди, якщо західні держави не виконають її вимоги щодо скасування певних санкцій.