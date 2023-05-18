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Продовження зернової угоди буде останнім, якщо Захід не зніме санкції з рф - мзс

Продовження зернової угоди буде останнім, якщо Захід не зніме санкції з рф - мзс

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Після того, як на цьому тижні росія знову погодилася продовжити ініціативу щодо чорноморського зерна, москва знову пригрозила закінченням терміну дії угоди, якщо західні держави не виконають її вимоги щодо скасування певних санкцій, передає УНН.

росія погодилася на двомісячне продовження угоди до 17 липня.

Деталі

Міністерство закордонних справ росії заявило у четвер, що не вестиме переговорів щодо подальшого розширення угоди, якщо країна не отримає поступок.

«У цих умовах змушені знову нагадати, в першу чергу США, ЄС та Великій Британії, що на словах «піклуються» про продовольчу безпеку, про необхідність реального вилучення російських добрив та продовольства з-під односторонніх санкцій. Без виконання цих вимог ні про яке розширення «чорноморської ініціативи» не йдеться в принципі, а сама домовленість буде припинена після 17 липня», — йдеться у повідомленні міністерства.

рф вимагає:

  • Перепідключення «Россільгоспбанку» до SWIFT;
  • Постачання запчастин;
  • Розблокування транспортної логістики та страхування;
  • Реанімування аміакопроводу «Тольятті-Одеса» та «розморожування» активів російських компаній.

Міністр закордонних справ сергій лавров заявив, що наступні два місяці будуть «вирішальними».

«З огляду на весь комплекс обставин і зважаючи на звернення наших партнерів, ми підтримали ініціативу президента Ердогана, коли він запропонував продовжити цю угоду ще на два місяці, з чітким розумінням того, що ці два місяці будуть вирішальними, — сказав лавров на пресконференції.

Доповнення

росія раніше погрожувала вийти з угоди, скаржачись на те, що окремої угоди з ООН про полегшення поставок російського зерна та добрив, укладену в рамках переговорів щодо операції в липні минулого року, не дотримуються.

Нинішнє продовження не передбачає задоволення зовнішніх вимог росії, заявив посол України у Туреччині Василь Боднар.

Якби угода не була продовжена, продовольча безпека в усьому світі опинилася б під загрозою. Міжнародний комітет порятунку (IRC) написав у вівторок, що до 90% імпорту до країн Східної Африки припадає на постачання, яке підтримує зернова угода. IRC заявив, що якщо цей імпорт припиниться, то у 2023 році відбудеться сплеск кількості людей, що недоїдають майже до 19 мільйонів осіб.

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