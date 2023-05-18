Продление зерновой сделки будет последним, если Запад не снимет санкции с рф - мид
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. После того, как на этой неделе россия снова согласилась продлить инициативу по черноморскому зерну, москва снова пригрозила окончанием срока действия соглашения, если западные государства не выполнят ее требования по отмене определенных санкций, передает УНН.
россия согласилась на двухмесячное продление соглашения до 17 июля.
Детали
Министерство иностранных дел россии заявило в четверг, что не будет вести переговоры о дальнейшем расширении соглашения, если страна не получит уступок.
«В этих условиях вынуждены вновь напомнить, в первую очередь США, ЕС и Великобритании, которые на словах «заботятся» о продовольственной безопасности, о необходимости реального изъятия российских удобрений и продовольствия из-под односторонних санкций. Без выполнения этих требований ни о каком расширении «черноморской инициативы» речь не идет в принципе, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля», — говорится в сообщении министерства.
рф требует:
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- Переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT;
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- Поставки запчастей;
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- Разблокирование транспортной логистики и страхования;
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- Реанимирование аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и «размораживание» активов российских компаний.
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Министр иностранных дел сергей лавров заявил, что следующие два месяца будут «решающими».
«Учитывая весь комплекс обстоятельств и принимая во внимание обращение наших партнеров, мы поддержали инициативу президента Эрдогана, когда он предложил продлить это соглашение еще на два месяца, с четким пониманием того, что эти два месяца будут решающими, — сказал лавров на пресс-конференции.
Дополнение
россия ранее угрожала выйти из соглашения, жалуясь на то, что отдельное соглашение с ООН об облегчении поставок российского зерна и удобрений, заключенное в рамках переговоров по операции в июле прошлого года, не соблюдается.
Нынешнее продление не предусматривает удовлетворения внешних требований россии, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
Если бы соглашение не было продлено, продовольственная безопасность во всем мире оказалась бы под угрозой. Международный комитет спасения (IRC) написал во вторник, что до 90% импорта в страны Восточной Африки приходится на поставки, которые поддерживает зерновая сделка. IRC заявил, что если этот импорт прекратится, то в 2023 году произойдет всплеск количества недоедающих людей почти до 19 миллионов человек.