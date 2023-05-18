Продление зерновой сделки будет последним, если Запад не снимет санкции с рф - мид

россия согласилась на двухмесячное продление соглашения до 17 июля.

Детали

Министерство иностранных дел россии заявило в четверг, что не будет вести переговоры о дальнейшем расширении соглашения, если страна не получит уступок.

«В этих условиях вынуждены вновь напомнить, в первую очередь США, ЕС и Великобритании, которые на словах «заботятся» о продовольственной безопасности, о необходимости реального изъятия российских удобрений и продовольствия из-под односторонних санкций. Без выполнения этих требований ни о каком расширении «черноморской инициативы» речь не идет в принципе, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля», — говорится в сообщении министерства.

рф требует:



Переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT;



Поставки запчастей;



Разблокирование транспортной логистики и страхования;



Реанимирование аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и «размораживание» активов российских компаний.



Министр иностранных дел сергей лавров заявил, что следующие два месяца будут «решающими».

«Учитывая весь комплекс обстоятельств и принимая во внимание обращение наших партнеров, мы поддержали инициативу президента Эрдогана, когда он предложил продлить это соглашение еще на два месяца, с четким пониманием того, что эти два месяца будут решающими, — сказал лавров на пресс-конференции.

Дополнение

россия ранее угрожала выйти из соглашения, жалуясь на то, что отдельное соглашение с ООН об облегчении поставок российского зерна и удобрений, заключенное в рамках переговоров по операции в июле прошлого года, не соблюдается.

Нынешнее продление не предусматривает удовлетворения внешних требований россии, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Если бы соглашение не было продлено, продовольственная безопасность во всем мире оказалась бы под угрозой. Международный комитет спасения (IRC) написал во вторник, что до 90% импорта в страны Восточной Африки приходится на поставки, которые поддерживает зерновая сделка. IRC заявил, что если этот импорт прекратится, то в 2023 году произойдет всплеск количества недоедающих людей почти до 19 миллионов человек.