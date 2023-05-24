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Госдеп США: россия снова нарушает зерновое соглашение

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. В Государственном департаменте США назвали “явным нарушением” Черноморской зерновой инициативы то, что россия пытается препятствовать морскому трафику с украинским зерном в одном из трех оговоренных соглашением морпортов. Об этом заявил во время пресс-брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

Цитата 

“Россия продолжает препятствовать нормальной деятельности этой спасительной инициативы”, - подчеркнул Миллер.

Детали 

Миллер отметил, что такие нарушения со стороны рф не являются чем-то новым. С самого начала, когда “высохли чернила” на впервые заключенной зерновой сделке, россия начала жаловаться и открыто препятствовать ей.

“Мы должны четко понимать, что здесь происходит: стороны договорились обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия из трех портов. Теперь россия отказывается пускать суда в один из этих трех, и это является явным нарушением их обязательств в рамках Черноморской зерновой инициативы», - пояснил Миллер.

Он напомнил, что такое поведение рф и угрозы выйти из соглашения угрожают повышением мировых цен на продовольствие и уменьшением доступности пищи для стран, которые в этом нуждаются больше всего.

"Мы в очередной раз призываем россию прекратить держать в заложниках глобальные поставки продовольствия", - заявил представитель Госдепа США.

Напомним 

После того, как на этой неделе россия снова согласилась продлить инициативу по черноморскому зерну, москва снова пригрозила окончанием срока действия соглашения, если западные государства не выполнят ее требования по отмене определенных санкций. 

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