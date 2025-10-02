До України повернули групу дітей з тимчасово окупованої Херсонщини
Київ • УНН
Групу дітей віком від 4 до 17 років повернули з тимчасово окупованої Херсонщини. Повернення відбулося в межах програми Bring Kids Back UA та завдяки роботі Save Ukraine.
Групу дітей повернули з тимчасово окупованої Херсонщини у межах програми Bring Kids Back UA та роботі "Save Ukraine". Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, передає УНН.
Хороша новина до свята - на підконтрольну Україні територію вдалося повернути групу дітей з тимчасово окупованої Херсонщини. Це - дівчата та хлопчики, віком від 4 до 17 років. Діти пережили страшне. Кожна їх історія – це доказ того, як окупанти позбавляють дитинства, залякують та нав’язують фальшиві "цінності"
За словами Прокудіна, всі врятовані діти у безпеці. У центрах "Надії та відновлення" вони отримують психологічну допомогу та відновлюють документи.
Повернення відбулося у межах ініціативи президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та завдяки роботі "Save Ukraine".
Україна у 2025 році представить резолюцію, що засуджує викрадення та депортацію дітей, а також започатковує механізм відстеження українських дітей. Президент Зеленський наголосив на поверненні 1625 дітей та важливості притягнення винних до відповідальності.