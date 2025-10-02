В Украину вернули группу детей из временно оккупированной Херсонщины

Группу детей вернули из временно оккупированной Херсонщины в рамках программы Bring Kids Back UA и работы "Save Ukraine". Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, передает УНН.

Хорошая новость к празднику - на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть группу детей из временно оккупированной Херсонщины. Это - девочки и мальчики, в возрасте от 4 до 17 лет. Дети пережили страшное. Каждая их история – это доказательство того, как оккупанты лишают детства, запугивают и навязывают фальшивые "ценности" - говорится в сообщении.

По словам Прокудина, все спасенные дети в безопасности. В центрах "Надежды и восстановления" они получают психологическую помощь и восстанавливают документы.

Возвращение состоялось в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA" и благодаря работе "Save Ukraine".

Напомним

Украина в 2025 году представит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей, а также запускающую механизм отслеживания украинских детей. Президент Зеленский подчеркнул возвращение 1625 детей и важность привлечения виновных к ответственности.