В Украину вернули группу детей из временно оккупированной Херсонщины

1 октября, 17:49 • 16099 просмотра
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
1 октября, 17:21 • 23277 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
1 октября, 15:19 • 32405 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
1 октября, 14:16 • 24869 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
1 октября, 12:21 • 42217 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 24654 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 22529 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
1 октября, 06:00 • 54656 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41518 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 32605 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
"Венгрия намерена выйти из всех организаций, в которые входит Украина?" - Сибига ответил Орбану1 октября, 16:40 • 5958 просмотра
В Днепре и области перебои со светом: местные паблики сообщают о "странной вспышке" в небе1 октября, 16:57 • 5492 просмотра
Оккупанты ударили ракетой по Балаклее: погибла женщина, еще четыре человека ранены1 октября, 17:05 • 2780 просмотра
Ракетный удар РФ по Балаклее: число пострадавших возросло до десяти, среди них 4-летний ребенокPhoto1 октября, 20:32 • 3332 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto23:57 • 2644 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
1 октября, 15:19 • 32405 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 28753 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 12:21 • 42217 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 29865 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 34043 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 37778 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 47028 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 30575 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 33720 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 43533 просмотра
В Украину вернули группу детей из временно оккупированной Херсонщины

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Группу детей в возрасте от 4 до 17 лет вернули из временно оккупированной Херсонщины. Возвращение состоялось в рамках программы Bring Kids Back UA и благодаря работе Save Ukraine.

В Украину вернули группу детей из временно оккупированной Херсонщины

Группу детей вернули из временно оккупированной Херсонщины в рамках программы Bring Kids Back UA и работы "Save Ukraine". Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, передает УНН.

Хорошая новость к празднику - на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть группу детей из временно оккупированной Херсонщины. Это - девочки и мальчики, в возрасте от 4 до 17 лет. Дети пережили страшное. Каждая их история – это доказательство того, как оккупанты лишают детства, запугивают и навязывают фальшивые "ценности"

- говорится в сообщении.

По словам Прокудина, все спасенные дети в безопасности. В центрах "Надежды и восстановления" они получают психологическую помощь и восстанавливают документы.

Возвращение состоялось в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA" и благодаря работе "Save Ukraine".

Напомним

Украина в 2025 году представит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей, а также запускающую механизм отслеживания украинских детей. Президент Зеленский подчеркнул возвращение 1625 детей и важность привлечения виновных к ответственности.

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Прокудин Александр Сергеевич
благотворительность
Херсонская область
Владимир Зеленский
Украина