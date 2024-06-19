До реєстру нерухомих пам’яток України включили 8 археологічних об’єктів столиці
Київ • УНН
Вісім цінних археологічних об'єктів у Києві, включаючи комплекс Кирилівського монастиря, археологічний комплекс "Смородин" та поселення трипільської культури, були внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України з метою збереження та дослідження культурної спадщини України.
Кабінет міністрів включив 8 цінних археологічних об’єктів столиці до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Про це йдеться повідомляє КМДА, передає УНН.
Деталі
До Державного реєстру нерухомих пам’яток України включили вісім цінних археологічних об’єктів столиці. Відповідний перелік об’єктів затверджений постановою Кабінету міністрів від 13 червня 2024 року №701
Зазначається, що йдеться про 8 об'єктів культурної спадщини Києва:
- археологічний комплекс Кирилівського монастиря, ХІІ ст.;
- культурний шар монастиря ХІІ–ХІІІ століття, ХІІ–XVIII ст.;
- некрополь Кирилівського монастиря, ХІІ ст.;
- комплекс печерного монастиря в садибі Кирилівської церкви, ХІІ ст.;
- залишки монастирських споруд, мурів та Надбрамної церкви з дзвіницею Кирилівського монастиря, друга половина ХVIІІ ст.;
- Смородинський археологічний комплекс, ІV–III тис. до н.е.;
- підземна споруда на Смородинському узвозі, ІV–III тис. до н.е.;
- поселення трипільської культури на Смородинському узвозі, ІV–III тис. до н.е.
Ці об’єкти є надзвичайно цінними для нашої культури та історії. Вони є живими свідченнями минулих епох і відображають багатогранність нашої національної спадщини. Включення цих об’єктів до реєстру – важливий крок у збереженні та дослідженні нашої історії. Крім того, це підтвердження нашого зобов’язання перед майбутніми поколіннями зберігати унікальні пам’ятки та досліджувати їх, щоб краще розуміти наше минуле і формувати майбутнє. Вважаю, що включення цих об’єктів стимулюватиме нові наукові дослідження і відкриває нові можливості для науковців та культурологів у пізнанні нашої багатошарової культурної спадщини
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення в Україні росія зруйнувала або пошкодила 1062 об’єкти культурної спадщини. Найбільше всього пошкоджень зазнали пам'ятки в Харківській, Херсонській та Донецькій областях.