Киев • УНН
Восемь ценных археологических объектов в Киеве, включая комплекс Кирилловского монастыря, археологический комплекс "Смородин" и поселения трипольской культуры, были внесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины с целью сохранения и исследования культурного наследия Украины.
Кабинет министров включил 8 ценных археологических объектов столицы в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Об этом говорится сообщает сообщает КГГА, передает УНН.
Детали
В Государственный реестр недвижимых памятников Украины включили восемь ценных археологических объектов столицы. Соответствующий перечень объектов утвержден постановлением Кабинета министров от 13 июня 2024 года №701
Отмечается, что речь идет о 8 объектах культурного наследия Киева:
Эти объекты являются чрезвычайно ценными для нашей культуры и истории. Они являются живыми свидетельствами прошлых эпох и отражают многогранность нашего национального наследия. Включение этих объектов в реестр - важный шаг в сохранении и исследовании нашей истории. Кроме того, это подтверждение нашего обязательства перед будущими поколениями сохранять уникальные памятники и исследовать их, чтобы лучше понимать наше прошлое и формировать будущее. Считаю, что включение этих объектов будет стимулировать новые научные исследования и открывает новые возможности для ученых и культурологов в познании нашего многослойного культурного наследия
Напомним
С начала полномасштабного вторжения в Украину россия разрушила или повредила 1062 объекта культурного наследия. Больше всего повреждений получили памятники в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.