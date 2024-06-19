Кабинет министров включил 8 ценных археологических объектов столицы в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Об этом говорится сообщает сообщает КГГА, передает УНН.

Детали

В Государственный реестр недвижимых памятников Украины включили восемь ценных археологических объектов столицы. Соответствующий перечень объектов утвержден постановлением Кабинета министров от 13 июня 2024 года №701 - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о 8 объектах культурного наследия Киева:

археологический комплекс Кирилловского монастыря, ХІІ в;

культурный слой монастыря ХІІ-ХІІІ века, ХІІ-XVIII вв.;



некрополь Кирилловского монастыря, ХІІ в.;



комплекс пещерного монастыря в усадьбе Кирилловской церкви, ХІІ в.;



остатки монастырских сооружений, стен и Надвратной церкви с колокольней Кирилловского монастыря, вторая половина ХVIІІ в.;



Смородинский археологический комплекс, IV-III тыс. до н.э.;



подземное сооружение на Смородинском спуске, IV-III тыс. до н.э.;



поселение трипольской культуры на Смородинском спуске, IV-III тыс. до н.э.



Эти объекты являются чрезвычайно ценными для нашей культуры и истории. Они являются живыми свидетельствами прошлых эпох и отражают многогранность нашего национального наследия. Включение этих объектов в реестр - важный шаг в сохранении и исследовании нашей истории. Кроме того, это подтверждение нашего обязательства перед будущими поколениями сохранять уникальные памятники и исследовать их, чтобы лучше понимать наше прошлое и формировать будущее. Считаю, что включение этих объектов будет стимулировать новые научные исследования и открывает новые возможности для ученых и культурологов в познании нашего многослойного культурного наследия - отметила директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения в Украину россия разрушила или повредила 1062 объекта культурного наследия. Больше всего повреждений получили памятники в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.