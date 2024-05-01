До Києва прибула заступниця адміністратора агентства USAID Коулман
Київ • УНН
Заступник адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобел Коулман прибула до Києва, про що повідомила Посол США в Україні Бріджит Брінк.
До Києва прибула заступниця адміністратора Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X, пише УНН.
З поверненням до Києва, Ізобель Коулман! Я з нетерпінням чекаю на можливість разом з вами на власні очі побачити, як підтримка України з боку USAID ще більше зміцнила її стійкість до жорстоких російських обстрілів та сприяє її економічному відновленню,
Нагадаємо
У липні минулого року президент Володимир Зеленський провів зустріч з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер. Вони обговорили, зокрема, питання подальших спільних дій після одностороннього виходу рф з зернової угоди, а також розвиток додаткових маршрутів експорту української агропродукції.