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До Києва прибула заступниця адміністратора агентства USAID Коулман

До Києва прибула заступниця адміністратора агентства USAID Коулман

Київ • УНН

 • 16896 перегляди

Заступник адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобел Коулман прибула до Києва, про що повідомила Посол США в Україні Бріджит Брінк.

До Києва прибула заступниця адміністратора Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X, пише УНН.

З поверненням до Києва, Ізобель Коулман! Я з нетерпінням чекаю на можливість разом з вами на власні очі побачити, як підтримка України з боку USAID ще більше зміцнила її стійкість до жорстоких російських обстрілів та сприяє її економічному відновленню,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У липні минулого року президент Володимир Зеленський провів зустріч з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер. Вони обговорили, зокрема, питання подальших спільних дій після одностороннього виходу рф з зернової угоди, а також розвиток додаткових маршрутів експорту української агропродукції.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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