В Киев прибыла заместитель администратора агентства USAID Коулман

В Киев прибыла заместитель администратора Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) Изобель Коулман. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети X, пишет УНН.

С возвращением в Киев, Изобель Коулман! Я с нетерпением жду возможности вместе с вами воочию увидеть, как поддержка Украины со стороны USAID еще больше укрепила ее устойчивость к жестоким российским обстрелам и способствует ее экономическому восстановлению, - говорится в сообщении.

Напомним

В июле прошлого года президент Владимир Зеленский провел встречу с администратором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр. Они обсудили, в частности, вопросы дальнейших совместных действий после одностороннего выхода РФ из зернового соглашения, а также развитие дополнительных маршрутов экспорта украинской агропродукции.