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До кримінального законодавства внесуть зміни, які передбачає ратифікація Римського статуту: ВР ухвалил закон

Київ • УНН

 • 18378 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України відповідно до Римського статуту МКС. Зміни передбачають посилення покарання за агресію та введення нових статей про злочини проти людяності.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт Президента України Володимира Зеленський, який спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду та забезпечення кримінально-правового переслідування за найтяжчі міжнародні злочини. Про це УНН повідомляє із посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Рада схвалила в цілому №11484 щодо внесення змін в кримінальне законодавство у звʼязку з ратифікацією Римського статуту

- написав Железняк у Telegram.

Доповнення 

В серпні Президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт, спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду та забезпечення кримінально-правового переслідування за найтяжчі міжнародні злочини.

Пропонувалось змінити назви деяких статей Кримінального кодексу. Зокрема, статтю 437 "Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни" пропонувалось замінити на "Злочин агресії" - планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, що каратиметься більш суворим покаранням - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років (наразі від 7 до 12 років), а також за ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій покарання у вигляді позбавлення на строк від 10 до 15 років, або довічним позбавленням волі (наразі від 10 до 12 років).

Також Зеленський запропонував змінити назву 438 статті "Порушення законів та звичаїв війни" на "Воєнні злочини". Покарання у цій статті не змінюється.

Крім того, Кримінальний кодекс доповнюється новими статтями, зокрема "Злочини проти людяності", тобто умисне вчинення в межах усвідомленого широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення, яке виражається в:

  • переслідування будь-якої групи або спільноти, яка може бути ідентифікована, тобто обмеження основних прав людини за політичними, расовими, національними, етнічними, культурними, релігійними, статевими або іншими підставами (ознаками) дискримінації, визначеними міжнародним правом як неприпустимі;
  • депортації населення, тобто примусового і за відсутності підстав, передбачених міжнародним правом, переміщення (виселення) однієї чи більше осіб з місцевості, на території якої вони законно перебували, на територію іншої держави;
  • насильницького переміщення населення, тобто примусового і за відсутності підстав, передбачених міжнародним правом, переміщення (виселення) однієї чи більше осіб з місцевості, на території якої вони законно перебували, до іншої місцевості у межах однієї держави;
  • зґвалтування, сексуальної експлуатації, примушування до зайняття проституцією, примусової вагітності, примусової стерилізації або будь-яких інших форм сексуального насильства;
  • рабства або торгівлі людьми;
  • насильницького зникнення;
  • незаконного позбавлення волі;
  • катування;
  • інших умисних нелюдських діянь подібного характеру, які супроводжуються заподіянням сильних страждань або тяжких тілесних ушкоджень чи серйозної шкоди психічному або фізичному здоров’ю.

За такі кримінальні порушення передбачається відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту 281 голосом. Перед голосуванням депутатам передали листи підтримки від Генштабу та Буданова, хоча дискусія була напруженою з аргументами за і проти.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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