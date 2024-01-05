До Данії прибули перші норвезькі винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти.
Київ • УНН
Норвезькі літаки F-16 прибули до Данії для підготовки пілотів Повітряних сил Збройних сил України.
До Данії прибули норвезькі винищувачі F-16 на яких навчатимуться пілоти Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомляють Збройні сили Норвегії, передає УНН.
Деталі
Норвезькі F-16 приземлилися в Данії, знаменуючи важливий крок у нашій постійній підтримці України. Після понад 40 років служби на цих літаках тепер навчатимуть українських військових, зміцнюючи нашу відданість обороні України
Доповнення
Бельгія відправить до Данії два двомісні винищувачі F-16 і близько п’ятдесяти осіб у період з березня по вересень для участі в навчанні українських пілотів на цих літаках
Нагадаємо
Перша група українських пілотів пройшла базову підготовку у Королівських ВПС Великої Британії перед навчанням керування винищувачами F-16 у Данії.
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