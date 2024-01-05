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До Данії прибули перші норвезькі винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти.

До Данії прибули перші норвезькі винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти.

Київ • УНН

 • 29588 перегляди

Норвезькі літаки F-16 прибули до Данії для підготовки пілотів Повітряних сил Збройних сил України.

До Данії прибули норвезькі винищувачі F-16 на яких навчатимуться пілоти Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомляють Збройні сили Норвегії, передає УНН.

Деталі 

Норвезькі F-16 приземлилися в Данії, знаменуючи важливий крок у нашій постійній підтримці України. Після понад 40 років служби на цих літаках тепер навчатимуть українських військових, зміцнюючи нашу відданість обороні України

- йдеться в дописі Збройних сил Норвегії.

Доповнення 

Бельгія відправить до Данії два двомісні винищувачі F-16 і близько п’ятдесяти осіб у період з березня по вересень для участі в навчанні українських пілотів на цих літаках

Нагадаємо

Перша група українських пілотів пройшла базову підготовку у Королівських ВПС Великої Британії перед навчанням керування винищувачами F-16 у Данії

Ігнат прокоментував фантазії росіян про "збиті" F-16 в Україні25.12.23, 10:10 • 108718 переглядiв

Володимир Омельченко

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