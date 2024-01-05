В Данию прибыли первые норвежские истребители F-16, на которых будут учиться украинские пилоты

В Данию прибыли норвежские истребители F-16 на которых будут учиться пилоты Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщают Вооруженные силы Норвегии, передает УНН.

Детали

Норвежские F-16 приземлились в Дании, знаменуя важный шаг в нашей постоянной поддержке Украины. После более 40 лет службы на этих самолетах теперь будут обучать украинских военных, укрепляя нашу преданность обороне Украины - говорится в заметке Вооруженных сил Норвегии.

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Бельгия отправит в Данию два двухместных истребителя F-16 и около пятидесяти человек в период с марта по сентябрь для участия в обучении украинских пилотов на этих самолетах

Напомним,

Первая группа украинских пилотов прошла базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании перед обучением управлению истребителями F-16 в Дании.

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