До 7 зросла кількість постраждалих від атаки БпЛА на Сумщині

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Сумщину зросла до 7. Про це інформує голова Путивльської міської ради Костянтин Гаврильчук у Facebook, передає УНН.

Громадо, уточнення щодо вечірнього обстрілу… Маємо втрати серед мирного населення. Внаслідок ворожої атаки по території громади поранення отримали 7 людей, 1 жінка загинула - йдеться у дописі чиновника.

"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблої. Пораненим надається необхідна медична допомога", - додав він.

Нагадаємо

У суботу, 6 вересня на Сумщині внаслідок ворожої атаки загинула людина, серед постраждалих – 9-річна дитина.

