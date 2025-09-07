$41.350.00
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 27712 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 49949 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 46717 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 41442 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 48638 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 59061 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 35072 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 42647 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 46293 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку

6 вересня, 10:49 • 49950 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень

5 вересня, 15:10 • 59062 перегляди
До 7 зросла кількість постраждалих від атаки БпЛА на Сумщині

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Сумщину зросла до 7 осіб, одна жінка загинула. Пораненим надається медична допомога.

До 7 зросла кількість постраждалих від атаки БпЛА на Сумщині

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Сумщину зросла до 7. Про це інформує голова Путивльської міської ради Костянтин Гаврильчук у Facebook, передає УНН.

Громадо, уточнення щодо вечірнього обстрілу… Маємо втрати серед мирного населення. Внаслідок ворожої атаки по території громади поранення отримали 7 людей, 1 жінка загинула

- йдеться у дописі чиновника.

"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблої. Пораненим надається необхідна медична допомога", - додав він.

Нагадаємо

У суботу, 6 вересня на Сумщині внаслідок ворожої атаки загинула людина, серед постраждалих – 9-річна дитина. 

Володимир Зеленський повідомив, які гарантії готові надати Україні 26 країн06.09.25, 21:00 • 2040 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Сумська область