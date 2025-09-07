До 7 зросла кількість постраждалих від атаки БпЛА на Сумщині
Київ • УНН
Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Сумщину зросла до 7 осіб, одна жінка загинула. Пораненим надається медична допомога.
Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Сумщину зросла до 7. Про це інформує голова Путивльської міської ради Костянтин Гаврильчук у Facebook, передає УНН.
Громадо, уточнення щодо вечірнього обстрілу… Маємо втрати серед мирного населення. Внаслідок ворожої атаки по території громади поранення отримали 7 людей, 1 жінка загинула
"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблої. Пораненим надається необхідна медична допомога", - додав він.
Нагадаємо
У суботу, 6 вересня на Сумщині внаслідок ворожої атаки загинула людина, серед постраждалих – 9-річна дитина.
