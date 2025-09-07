До 7 возросло число пострадавших от атаки БПЛА в Сумской области

Число пострадавших в результате атаки российских БПЛА на Сумскую область возросло до 7. Об этом сообщает глава Путивльского городского совета Константин Гаврильчук в Facebook, передает УНН.

Община, уточнение по вечернему обстрелу… Имеем потери среди мирного населения. В результате вражеской атаки по территории общины ранения получили 7 человек, 1 женщина погибла - говорится в сообщении чиновника.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшей. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил он.

Напомним

В субботу, 6 сентября в Сумской области в результате вражеской атаки погиб человек, среди пострадавших – 9-летний ребенок.

