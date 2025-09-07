$41.350.00
19:15
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
До 7 возросло число пострадавших от атаки БПЛА в Сумской области

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Число пострадавших в результате атаки российских БПЛА на Сумскую область возросло до 7 человек, одна женщина погибла. Раненым оказывается медицинская помощь.

До 7 возросло число пострадавших от атаки БПЛА в Сумской области

Число пострадавших в результате атаки российских БПЛА на Сумскую область возросло до 7. Об этом сообщает глава Путивльского городского совета Константин Гаврильчук в Facebook, передает УНН.

Община, уточнение по вечернему обстрелу… Имеем потери среди мирного населения. В результате вражеской атаки по территории общины ранения получили 7 человек, 1 женщина погибла

- говорится в сообщении чиновника.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшей. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил он.

Напомним

В субботу, 6 сентября в Сумской области в результате вражеской атаки погиб человек, среди пострадавших – 9-летний ребенок.

