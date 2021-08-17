До 2030 року в раціоні людей переважатиме м'ясо птиці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Згідно з недавнім прогнозом, опублікованим ОЕСР і ФАО, м'ясо птиці буде представляти очевидний вибір споживачів протягом наступних 10 років.
Прогнозується, що в найближче десятиліття світове виробництво м’яса буде продовжувати рости, але трохи більш повільними темпами, ніж за останні 10 років. У порівнянні із середнім показником за 2018-2020 роки виробництво м’яса до 2030 року збільшиться на 13%.
Загальне зростання обумовлене виробництвом м’яса птиці, яке, як очікується, зросте на 17% до 2030 року в порівнянні з базовим періодом.
Птиця виграє від сприятливого співвідношення цін на м’ясо і корм, а короткий виробничий цикл забезпечує швидке генетичне поліпшення.
На думку ОЕСР-ФАО, це допоможе підвищити його популярність, зокрема, щодо виробництва м’яса жуйних тварин. З точки зору споживачів, м’ясо птиці також вважається більш корисним для здоров’я і має більш низьку ціну.
Очікується, що в найближче десятиліття в більшості країн збільшиться виробництво птиці. При цьому буде спостерігатися ослаблення попиту на яловичину.
Доповнення
Половину м’ясного раціону українців становить м’ясо птиці.
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