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К 2030 году в рационе людей будет преобладать мясо птицы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Согласно недавнему прогнозу, опубликованному ОЭСР и ФАО, мясо птицы будет представлять очевидный выбор потребителей в течение следующих 10 лет.

Прогнозируется, что в ближайшее десятилетие мировое производство мяса будет продолжать расти, но несколько более медленными темпами, чем за последние 10 лет. По сравнению со средним показателем за 2018-2020 годы производство мяса к 2030 году увеличится на 13%.

Общий рост обусловлен производством мяса птицы, которое, как ожидается, вырастет на 17% к 2030 году по сравнению с базовым периодом.

Птица выигрывает от благоприятного соотношения цен на мясо и корм, а короткий производственный цикл обеспечивает быстрое генетическое улучшение.

По мнению ОЭСР-ФАО, это поможет повысить его популярность, в частности, в отношении производства мяса жвачных животных. С точки зрения потребителей, мясо птицы также считается более полезным для здоровья и имеет более низкую цену.

Ожидается, что в ближайшее десятилетие в большинстве стран увеличится производство птицы. При этом будет наблюдаться ослабление спроса на говядину.

Дополнение

Половину мясного рациона украинцев составляет мясо птицы.

К теме

Крупнейший в Украине производитель курятины МХП Юрия Косюка за год нарастил 23% экспорта (109 тыс. тонн курятины во втором квартале 2021 против 88,5 тыс. тонн во II квартале 2020 года).

В этом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Лондон.

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