К 2030 году в рационе людей будет преобладать мясо птицы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Согласно недавнему прогнозу, опубликованному ОЭСР и ФАО, мясо птицы будет представлять очевидный выбор потребителей в течение следующих 10 лет.
Прогнозируется, что в ближайшее десятилетие мировое производство мяса будет продолжать расти, но несколько более медленными темпами, чем за последние 10 лет. По сравнению со средним показателем за 2018-2020 годы производство мяса к 2030 году увеличится на 13%.
Общий рост обусловлен производством мяса птицы, которое, как ожидается, вырастет на 17% к 2030 году по сравнению с базовым периодом.
Птица выигрывает от благоприятного соотношения цен на мясо и корм, а короткий производственный цикл обеспечивает быстрое генетическое улучшение.
По мнению ОЭСР-ФАО, это поможет повысить его популярность, в частности, в отношении производства мяса жвачных животных. С точки зрения потребителей, мясо птицы также считается более полезным для здоровья и имеет более низкую цену.
Ожидается, что в ближайшее десятилетие в большинстве стран увеличится производство птицы. При этом будет наблюдаться ослабление спроса на говядину.
Дополнение
Половину мясного рациона украинцев составляет мясо птицы.
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