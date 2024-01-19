Дніпропетровщина: росіяни знову атакували Нікопольський район, без жертв та руйнувань
Київ • УНН
За повідомленнями, російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосувавши ударні безпілотники та артилерію. Про постраждалих не повідомляється, але інформація про матеріальні збитки залишається непідтвердженою.
Російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Били ударними дронами та артилерією. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Ворог щодень випробовує її на міцність... І сьогодні – не виключення. Тричі російська армія била по Нікопольщині.
Деталі
Лисак розповів, що росіяни спрямували дрон-камікадзе на райцентр. А пізніше двічі вгатили з артилерії по Марганецькій громаді.
Люди не постраждали. Інформації щодо руйнувань теж немає.
В інших районах п’ятниця минула тихо.
Нагадаємо
Напередодні армійці рф також атакували Дніпропетровщину ударними-дронами та артилерією. Зокрема, ранком били по Нікополю. А в день сфокусувались на обстрілах. Марганецької та Покровської громад. Минулось без жертв. Однак, повідомлялось про понівечений приватний будинок.