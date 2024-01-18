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Дніпропетровщина: росіяни атакували регіон ударними-дронами та важкою артилерією

Дніпропетровщина: росіяни атакували регіон ударними-дронами та важкою артилерією

Київ • УНН

 • 28702 перегляди

За повідомленнями, російська армія атакувала Дніпропетровську область України, використовуючи безпілотники та артилерію. Хоча було пошкоджено майно, повідомлень про жертви не надходило.

Армійці рф атакували Дніпропетровщину ударними-дронами та артилерією. Зокрема, ранком били по Нікополю. А в день сфокусувались на обстрілах. Марганецької та Покровської громад. Минулось без жертв. Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Сьогодні по Нікополю російська армія вгатила двома дронами-камікадзе. Марганецьку та Покровську громади обстріляла з важкої артилерії. На тамтешні села спрямувала два десятки снарядів.

– написав Лисак.

Деталі

За уточненням від голови ОВА через ці обстріли понівечений приватний будинок в одному із населених пунктів регіону.

Цивільні через ці атаки не постраждали.

В інших громадах області день минув спокійно.

Нагадаємо

Напередодні, ввечері 17 січня, у Павлоградському районі Дніпропетровської області уламки збитого ворожого безпілотника впали на територію фермерського господарства, виникла пожежа. Також пізно ввечері окупанти обстріляли з артилерії Нікопольщину. Обійшлося без постраждалих.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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