Днепропетровщина: россияне атаковали регион ударными-дронами и тяжелой артиллерией

Армейцы рф атаковали Днепропетровскую область ударными-дронами и артиллерией. В частности, утром били по Никополю. А днем сфокусировались на обстрелах. Марганецкой и Покровской общин. Прошло без жертв. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Сегодня по Никополю российская армия ударила двумя дронами-камикадзе. Марганецкую и Покровскую громады обстреляла из тяжелой артиллерии. На тамошние села направила два десятка снарядов. - написал Лысак.

Детали

По уточнению от председателя ОВА из-за этих обстрелов изуродован частный дом в одном из населенных пунктов региона.

Гражданские из-за этих атак не пострадали.

В других громадах области день прошел спокойно.

Напомним

Накануне, вечером 17 января, в Павлоградском районе Днепропетровской области обломки сбитого вражеского беспилотника упали на территорию фермерского хозяйства, возник пожар. Также поздно вечером оккупанты обстреляли из артиллерии Никопольский район. Обошлось без пострадавших.