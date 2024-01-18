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Днепропетровщина: россияне атаковали регион ударными-дронами и тяжелой артиллерией

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 17:44  •  15950 просмотра

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По сообщениям, российская армия атаковала Днепропетровскую область Украины, используя беспилотники и артиллерию. Хотя было повреждено имущество, сообщений о жертвах не поступало.

Армейцы рф атаковали Днепропетровскую область ударными-дронами и артиллерией. В частности, утром били по Никополю. А днем сфокусировались на обстрелах. Марганецкой и Покровской общин. Прошло без жертв. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Сегодня по Никополю российская армия ударила двумя дронами-камикадзе. Марганецкую и Покровскую громады обстреляла из тяжелой артиллерии. На тамошние села направила два десятка снарядов.

- написал Лысак.

Детали

По уточнению от председателя ОВА из-за этих обстрелов изуродован частный дом в одном из населенных пунктов региона.

Гражданские из-за этих атак не пострадали.

В других громадах области день прошел спокойно.

Напомним

Накануне, вечером 17 января, в Павлоградском районе Днепропетровской области обломки сбитого вражеского беспилотника упали на территорию фермерского хозяйства, возник пожар. Также поздно вечером оккупанты обстреляли из артиллерии Никопольский район. Обошлось без пострадавших.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Дніпропетровщина: росіяни атакували регіон ударними-дронами та важкою артилерією
Dnipropetrovs'k region: Russians attacked the region with attack drones and heavy artillery
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Днепропетровщина: россияне атаковали регион ударными-дронами и тяжелой артиллерией

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