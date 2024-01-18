Днепропетровщина: россияне атаковали регион ударными-дронами и тяжелой артиллерией
Киев • УНН
По сообщениям, российская армия атаковала Днепропетровскую область Украины, используя беспилотники и артиллерию. Хотя было повреждено имущество, сообщений о жертвах не поступало.
Армейцы рф атаковали Днепропетровскую область ударными-дронами и артиллерией. В частности, утром били по Никополю. А днем сфокусировались на обстрелах. Марганецкой и Покровской общин. Прошло без жертв. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Сегодня по Никополю российская армия ударила двумя дронами-камикадзе. Марганецкую и Покровскую громады обстреляла из тяжелой артиллерии. На тамошние села направила два десятка снарядов.
Детали
По уточнению от председателя ОВА из-за этих обстрелов изуродован частный дом в одном из населенных пунктов региона.
Гражданские из-за этих атак не пострадали.
В других громадах области день прошел спокойно.
Напомним
Накануне, вечером 17 января, в Павлоградском районе Днепропетровской области обломки сбитого вражеского беспилотника упали на территорию фермерского хозяйства, возник пожар. Также поздно вечером оккупанты обстреляли из артиллерии Никопольский район. Обошлось без пострадавших.
Днепропетровщина: россияне атаковали регион ударными-дронами и тяжелой артиллерией
По сообщениям, российская армия атаковала Днепропетровскую область Украины, используя беспилотники и артиллерию. Хотя было повреждено имущество, сообщений о жертвах не поступало.
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